Rinnovo del Csm: un giudice e un avvocato astigiani fra i candidati

Termini agli sgoccioli per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura. Sabato e domenica prossimi si terranno le elezioni per il rinnovo della componente togata, quella dei giudici mentre il Parlamento, in seduta comune, dovrà procedere alla designazione dei dieci membri laici dell’organo di autogoverno.

Un rinnovo che è guardato con particolare attenzione dal mondo giudiziario astigiano che conta due candidati: uno per la componente togata, il giudice Alberto Giannone e l’altro per la componente laica, l’avvocato Pierpaolo Berardi.

Il giudice Alberto Giannone

Intervista al giudice Giannone: "Servono più risorse per far funzionare meglio la giustizia ma non dimentichiamo entusiasmo e impegno dei giovani magistrati"

Dopo gli scandali che negli ultimi anni hanno travolto il CSM, qual è la priorità assoluta per restituire credibilità all'organo di autogoverno e recidere il legame tra nomine e correnti?

Credo che la priorità sia sperare di eleggere al CSM un certo numero di candidati indipendenti al di fuori delle correnti, i quali non “debbano” la loro elezione alla corrente che li ha designati, col rischio di portarsi dietro un debito di riconoscenza.

Per questa ragione, essendo da anni sostenitore del sorteggio temperato dei candidati da offrire alla platea degli elettori (non il brutale sorteggio secco della riforma costituzionale bocciata dal referendum), e non facendo parte di alcuna corrente, ho accettato la designazione della sorte effettuata dal Comitato Altra Proposta: con l’idea di offrire la mia esperienza professionale di magistrato che in 34 anni di carriera ha fatto un po’ di tutto (pubblico ministero, giudice civile e penale, presidente di sezione, componente del Consiglio giudiziario) e portare al CSM un contributo tecnico per applicare sempre in maniera imparziale la normativa di ordinamento giudiziario.

Gli obiettivi del PNRR impongono una drastica riduzione dei tempi dei processi. Come bilanciare la necessità di efficienza quantitativa con la qualità e la tutela effettiva dei diritti del cittadino?

Mi consenta due premesse: lo stesso Ministro Nordio ha attestato che gli obiettivi PNRR in materia di riduzione dell’arretrato e velocizzazione dei processi sono stati raggiunti in Italia, e ciò lo si deve solo al grande impegno dei magistrati; inoltre gli uffici giudiziari di Asti – Procura e Tribunale – sono fra i virtuosi di Italia.

Cionondimeno la giustizia dovrebbe funzionare molto meglio, anche proprio per una maggiore e più veloce tutela dei diritti dei cittadini. Ma per perseguire questo nobile fine occorrerebbero più risorse umane e materiali: più personale amministrativo (oggi ad Asti ne manca il 50%), nuovi computer e scanner e più strumenti informatici idonei a velocizzare i procedimenti e in prospettiva anche un sistema di intelligenza artificiale pensato per il servizio giustizia.

Senza maggiori risorse non si va da nessuna parte. Invece dobbiamo confrontarci con continui decrementi di personale nel Nord Italia anche per fuga verso amministrazioni più appetibili, visto il caro-vita e riforme quale quella sul GIP collegiale (in vigore dal febbraio 2027) che metterà in croce tribunali come il nostro, aumentando ancora l’inefficienza. Francamente alla mia età è difficile sperare in una giustizia migliore, se non pensando ai bravissimi ed entusiasti giovani magistrati del nostro ufficio giudiziario.

Troppo spesso le nomine degli uffici giudiziari più importanti sembrano il frutto di logiche di compromesso politico-correntizio. Quale metodo adotterebbe per premiare esclusivamente il merito e la capacità organizzativa?

Personalmente sarei per una netta riduzione numerica dei dirigenti, in particolare dei semidirettivi come i presidenti di sezione: visto che già adesso tutte le scelte organizzative vengono discusse e condivise con tutti i magistrati delle sezioni. Ma ciò compete al legislatore.

Certamente il nuovo CSM dovrà intervenire sulla circolare sulla dirigenza giudiziaria, adottando a monte indicatori oggettivi più stringenti e recuperando in parte il valore dell’anzianità. Ciò anche a costo di limitare la stessa discrezionalità del CSM. Altri due punti mi paiono fondamentali: attribuire sempre natura sub-valente (rispetto all’esperienza nel lavoro giudiziario) all’incarico fuori ruolo, tanto più a quello di stretta e diretta collaborazione politica, che per di più appanna l’immagine di indipendenza del magistrato; nel giudizio di conferma dei dirigenti dopo 4 anni (ad oggi rivelatosi fallimentare) prevedere modalità di acquisizione (anche in modalità riservate) del parere dei magistrati dell’ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro, nonché dell’ufficio “dirimpettaio” e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Prevedere poi una procedura prioritaria o di urgenza – con tempi brevissimi - per la decisione del CSM nei casi il parere del Consiglio Giudiziario sulla conferma del dirigente sia negativo.

L'avvocato Pierpaolo Berardi

L'avvocato Berardi: "Serve anche un'analisi personologica prima di assegnare incarichi direttivi ai magistrati"

Fra i motivi che hanno spinto l’avvocato Berardi ad autocandidarsi (come da procedura trattandosi del carattere di evidenza pubblica della candidatura) vi è quello di verificare in sede disciplinare come talvolta vi sia una permeabilità che viola l’indipendenza della magistratura.

Ma non solo.

«Sotto il profilo degli incarichi direttivi ritengo sarebbe utile valutare anche, fra gli altri requisiti, il dato personologico del magistrato, tenendo conto, ad esempio, di eventuali e segnalati contrasti con colleghi e con l’analisi della natura di tali contrasti.

Da aggiungere, nelle decisioni delle assegnazioni degli incarichi, anche una attenta valutazione delle capacità organizzative del candidato.

Con uno sguardo più ampio del ruolo del Csm, l’avvocato Berardi auspica una sempre più pronunciata e leale collaborazione con altre istituzioni.

«Lavorare di concerto con Ministero di Giustizia e Parlamento porterebbe ad armonizzare e migliorare le criticità della giustizia» ha concluso l’avvocato penalista di Asti che coltiva una profonda cultura giuridica e storica.