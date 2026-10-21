Tutti in marcia per chiedere la pace ai quattro santi del Castelnovese

Un appuntamento nato quasi in sordina 11 anni fa. Alla sua prima edizione erano presenti una ventina di persone, frutto di un passaparola frettoloso fra i cooperatori salesiani ma il desiderio di pace è così grande che il serpentone di camminatori in preghiera si è raddoppiato di anno in anno.

E’ la Marcia dei Santi, quella organizzata dai Salesiani cooperatori locali guidati dalla professoressa Daniela Abbatini con il sostegno della Comunità Salesiana del Colle Don Bosco e il patrocinio dei Comuni di Castelnuovo e Albugnano.

Una marcia che si svolge in un momento particolare dell’anno, la sera del 31 ottobre, quando altrove impazzano le feste di Halloween. Sulle colline dei santi invece no. Lì si cammina, di notte, al freddo, con la sola luce delle fiaccole per invocare la pace fra i popoli, quest’anno più necessaria che mai.



Le preghiere sono rivolte a quello straordinario patrimonio di Santi che in un pugno di chilometri hanno affondato le loro radici: San Giovanni Bosco, San Giuseppe Cafasso, San Domenico Savio e San Giuseppe Allamano.

Anche quest’anno, dunque, sabato 31 ottobre la marcia si svolgerà con ritrovo a Vezzolano alle 17 per partire verso il Colle Don Bosco. La Marcia osserverà due pause di preghiera e ristoro: una nella chiesa di Sant’Andrea a Castelnuovo e l’altra alla casa di San Domenico Savio in frazione Morialdo. L’arrivo alla basilica superiore del Colle Don Bosco è prevista per le 21,30 circa, per la messa dei Santi.

E’ possibile partecipare anche ad un solo tratto del percorso e in caso di pioggia la marcia si svolgerà ugualmente ma il ritrovo sarà alla parrocchia Sant’Andrea di Castelnuovo alle 19.

E’ disponibile un servizio bus con partenza dal Colle verso il Vezzolano (prenotazioni entro il 28 ottobre al numero 392/5753068 dalle 9 alle 12. Allo stesso numero si possono chiedere altre info sulla Marcia).

«Grazie al sindaco di Castelnuovo, Umberto Musso - scrive la coordinatrice Abbatini - è stata fatta una riunione per il coordinamento e l’organizzazione del piano di sicurezza con le forze dell’ordine e tutte le associazioni coinvolte nell’iniziativa. Un ringraziamento particolare va ai carabinieri, alla polizia municipale, alla Croce rossa di Castelnuovo e Piovà, alla Protezione civile Eagle Security»

Un grande lavoro è stato fatto dai salesiani cooperatori, in particolare dal referente professor Renzo Bassi che ha coordinato e pianificato l’organizzazione.