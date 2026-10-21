Moncalvo, la mensa scolastica rincara: il buono pasto sale da 5 a 6,50 euro

Il buono pasto della mensa scolastica di Moncalvo passa da 5 a 6,50 euro e si apre il confronto politico sulle ricadute dell’aumento per le famiglie. Il gruppo consiliare di minoranza Moncalvo Viva ha presentato una mozione per chiedere chiarimenti sulle modalità con cui è stato comunicato il nuovo costo e interventi a sostegno dei nuclei familiari più numerosi o in condizioni di difficoltà. Il sindaco Diego Musumeci risponde ricostruendo le ragioni dell’adeguamento e sottolineando il contributo stanziato dall’Unione dei Comuni Terre del Tartufo per contenere la spesa.

Secondo i consiglieri Andrea Monti, Simona Stabile e Andrea Giroldo, diverse famiglie hanno segnalato che la nuova tariffa, comunicata il 16 settembre, è stata resa nota dopo che era già stato chiesto ai genitori di decidere se aderire al servizio mensa per l’anno scolastico iniziato il 9 settembre. Una tempistica che, secondo la minoranza, non avrebbe permesso di valutare preventivamente l’impatto della spesa sul bilancio familiare. La mozione chiede inoltre chiarimenti sulla nomina e sulla convocazione della Commissione mensa e sul lavoro svolto dall’organismo, oltre a sollecitare una riduzione delle tariffe e soluzioni alternative a tutela delle famiglie più fragili.

Musumeci precisa innanzitutto che la gestione del servizio e la convocazione della Commissione mensa fanno capo all’Unione dei Comuni Terre del Tartufo, non direttamente al Comune di Moncalvo. Ricorda inoltre che la minoranza dispone di un proprio rappresentante negli organi dell’Unione. Il sindaco riferisce di aver già incontrato personalmente una delegazione di genitori per illustrare la situazione e si dice disponibile al confronto anche con i consiglieri.

Sul fronte economico, la ricostruzione del primo cittadino parte dalla scadenza del precedente contratto. Dopo tre proroghe che avevano consentito di mantenere la tariffa invariata, a giugno 2026 la ditta che gestisce il servizio avrebbe comunicato di non essere disponibile a proseguire alle stesse condizioni. La ricerca di mercato avviata dall’Unione non avrebbe raccolto manifestazioni d’interesse; soltanto a fine agosto, dopo una trattativa, il gestore uscente avrebbe accettato di continuare, portando il costo effettivo a 6,86 euro a pasto.

Tra le ragioni dell’aumento, il sindaco indica il rincaro delle materie prime e dell’energia, i maggiori costi di trasporto legati all’assenza di un centro cottura a Moncalvo e il fatto che la tariffa precedente fosse ferma da otto anni.

Per limitare l’impatto sulle famiglie, l’Unione ha deciso di fissare il buono pasto a 6,50 euro, coprendo con risorse proprie i restanti 36 centesimi per ciascun pasto. Secondo i dati forniti dall’amministrazione, il servizio riguarda circa 16.500 pasti all’anno, per una spesa complessiva di circa 113 mila euro. L’aumento rispetto alla tariffa precedente si traduce, nella stima del sindaco, in una spesa aggiuntiva annua di 102 euro per chi usufruisce di due pasti alla settimana e di 255 euro per chi utilizza la mensa cinque giorni alla settimana.

Il contributo viene riconosciuto a tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo, anche a quelli residenti fuori dai quattro Comuni che fanno parte dell’Unione, poiché la scuola accoglie studenti provenienti da circa dodici Comuni. L’ente si dichiara inoltre disponibile a valutare la collaborazione degli altri Comuni del bacino scolastico per contenere ulteriormente la tariffa.

In conclusione, Musumeci individua nell’assenza di una cucina sul territorio una delle principali criticità strutturali del servizio e chiama in causa le amministrazioni precedenti, sostenendo che avrebbero potuto valutare la realizzazione di un centro cottura attraverso i fondi Pnrr. Una scelta che, secondo il sindaco, avrebbe potuto ridurre i costi e garantire un risparmio duraturo. Resta al centro del confronto la richiesta della minoranza di individuare misure concrete per alleggerire la spesa delle famiglie.