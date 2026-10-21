La vicesindaca di Asti e assessora ai Lavori Pubblici Stefania Morra potrebbe dimettersi fra qualche giorno

Ai consiglieri di maggioranza ha dato la notizia lunedì sera, al termine del Consiglio comunale, informandoli del fatto che presto potrebbe lasciare Palazzo Civico. Ma, da tempo, la rinuncia alle deleghe da parte della vicesindaca e assessora comunale Stefania Morra è più che una possibilità dopo che sono stati ufficializzati i risultati di un concorso pubblico al quale aveva partecipato per diventare dirigente in Provincia.

Negli ultimi giorni la procedura di assegnazione dell'incarico si sarebbe accelerata e Stefania Morra, ingegnere già funzionaria nell'Ente provinciale, dovrebbe decidere se accettare il ruolo e quindi abbandonare l'incarico politico nella Giunta Rasero o terminare il mandato in Comune. I due ruoli, infatti, non sono compatibili e per accettare l'incarico da dirigente non si possono avere incarichi di natura politica in un ente pubblico. La decisione di Morra di lasciare l'amministrazione comunale dovrà essere eventualmente presa nei prossimi giorni, c'è chi dice addirittura entro fine settimana. A sollevare per primi la questione in Consiglio comunale ci avevano pensato le forze di minoranza depositando, il 25 settembre scorso, un'interrogazione al sindaco Maurizio Rasero.

All'interpellanza, nel Consiglio comunale di lunedì, non è stata data risposta, ma Rasero, contattato dal nostro giornale, replica: «Morra ha fatto un concorso, è arrivata seconda. Ora sembra che la Provincia debba assumere un dirigente: quando sarà, sarà. Quello è il suo lavoro, lei non è una politica». Non è una politica, ma facendo parte dell'amministrazione comunale di centrodestra da più di 9 anni ha direttamente fatto politica e sostituirla non sarà una passeggiata perché, oltre al ruolo di vicesindaca, Morra ha le deleghe più "pesanti" dal punto di vista dell'operativa della macchina comunale: Bilancio, Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Infrastrutture, Patrimonio, Viabilità, Progetto Vino e Cultura.

Da non sottovalutare, poi, la questione di genere: Morra dovrà essere sostituita in Giunta da un'altra donna per garantire il rispetto della legge sulle quote rosa, quindi un 40% di parità di genere. Ancora da capire quali deleghe terrà per sé Rasero - si ipotizza il bilancio come già avvenuto in passato - e quale new entry chiamerà in Giunta per questi ultimi mesi che lo separano dalla scadenza naturale del mandato.

L'opposizione, però, non ci sta ad attendere e ha incalzato il sindaco per avere risposte: «Il sindaco ha dribblato l’interrogazione che chiedeva chiarimenti sulle possibili dimissioni di un assessore della Giunta comunale - commenta il consigliere Mario Malandrone di Ambiente Asti - E non parliamo di una figura marginale. Parliamo di una figura cruciale dell'amministrazione, che ha portato avanti un lavoro pesante e impegnativo nel settore dei lavori pubblici, uno degli ambiti più delicati per il presente e il futuro della città. Proprio per questo sarebbe importante che il sindaco spiegasse al Consiglio comunale cosa sta accadendo, chi seguirà i progetti avviati e come verrà garantita la continuità amministrativa. E invece? Al momento della risposta il sindaco era assente. Ma, guarda caso, subito dopo è entrato in aula. Un dribbling da fuoriclasse: salta la domanda, evita la risposta e rientra subito in campo [...] Amministrare una città significa assumersi responsabilità, garantire continuità e soprattutto rendere conto ai cittadini delle proprie decisioni».

Solo nei giorni scorsi il nome di Stefania Morra era stato rilanciato dallo stesso Rasero nell'eventuale definizione di una candidata a sindaco per le prossime elezioni e lui per primo non ha mai nascosto di vedere nell'assessora una potenziale "erede" del suo mandato amministrativo. Morra, dal canto suo, era stata chiamata da Rasero in Giunta, in qualità di tecnico, nel 2017, senza essersi candidata alle elezioni comunali. Poi era stata riconfermata 2022 come assessora e vicesindaca, sempre senza una candidatura al Consiglio comunale.