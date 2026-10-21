Inaugurata la nuova Cucina 3 della Scuola Alberghiera di Asti: il nuovo laboratorio potenzia la formazione pratica

La Scuola Alberghiera di Agliano Terme e Asti amplia la propria offerta formativa con l’inaugurazione della Cucina 3 nella sede di Asti, presentata nella mattinata di martedì 20 ottobre. Un investimento importante, realizzato anche grazie al contributo di 120 mila euro della Regione Piemonte, stanziati per bandi dedicati al potenziamento delle strutture e delle sedi didattiche.

Il nuovo laboratorio punta a garantire agli studenti ambienti moderni e attrezzature professionali con cui confrontarsi fin dai primi anni di formazione. Lo spazio è dotato di tecnologie aggiornate e monitor a supporto delle lezioni e consentirà di aumentare le esercitazioni pratiche, con attenzione anche ai settori della panificazione e della pasticceria.

L’inaugurazione arriva in un momento di grande sviluppo per la Scuola Alberghiera, che nell’anno formativo 2026/2027 registra il numero più alto di iscritti ai percorsi dell’obbligo formativo: sono 250 i ragazzi che hanno scelto questa realtà, con tre classi prime nella sede di Asti e una ad Agliano Terme, composta da 32 studenti. Considerando anche i percorsi destinati agli adulti, gli allievi coinvolti complessivamente nelle attività formative superano quota 1.500 all’anno.

«Questa nuova cucina è soprattutto un’opportunità in più per i nostri ragazzi – sottolinea la direttrice Alessandra Sozio –. La formazione alberghiera ha bisogno di laboratori nei quali gli studenti possano esercitarsi quotidianamente, confrontarsi con le attrezzature e le tecnologie che troveranno nelle cucine professionali e imparare attraverso l’esperienza».

Un percorso educativo che non si limita all’acquisizione delle tecniche di cucina. «Il nostro compito non si esaurisce nell’insegnamento di una tecnica. Cerchiamo di educare i ragazzi anche al gusto, alla cura e al bello, perché lavorare nella ristorazione significa saper creare un’esperienza per le persone che accogliamo» conclude Sozio.

Nel corso dell’inaugurazione è stato ricordato il contributo dell’artista Gabriele Sanzo, impegnato nella realizzazione di murales destinati a rendere più accogliente la sala ristorante della sede astigiana. Un progetto che mette in relazione arte e ristorazione, valorizzando l’idea che anche gli spazi nei quali si studia e si lavora possano contribuire alla crescita personale e professionale degli studenti.

A evidenziare il valore dell’investimento è stata anche la presidente della Scuola Alberghiera, Annalisa Conti, che ha sottolineato il lavoro condiviso alla base della realizzazione del nuovo laboratorio. «La Cucina 3 è il risultato di un lavoro collettivo – dichiara –. Il finanziamento della Regione Piemonte ci ha permesso di compiere un altro passo importante nel potenziamento della scuola, ma dietro questo risultato ci sono tante persone e istituzioni che desidero ringraziare».

La presidente ha rivolto un ringraziamento alla Provincia di Asti, rappresentata durante la cerimonia dal vicepresidente Davide Migliasso, ai soci della scuola e all’Asl, con la quale viene portata avanti la collaborazione per garantire laboratori conformi alle normative e alle esigenze di sicurezza. Un riconoscimento particolare è stato rivolto alla dottoressa Renza Berruti e a tutto il personale scolastico, il cui impegno quotidiano contribuisce allo sviluppo della struttura e delle sue attività.

Marco Biglia, ha ringraziato i dipendenti per «la professionalità e la capacità di individuare e cogliere le opportunità offerte dai bandi di finanziamento». Un lavoro spesso poco visibile, ma essenziale per la scuola.

Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, che si è rivolto direttamente ai ragazzi: «Questa scuola è uno dei più bei biglietti da visita del nostro territorio, un fiore all’occhiello della provincia. Voi vi state preparando a svolgere un lavoro che avrà sempre più importanza in futuro. Imparare a cucinare significa anche imparare ad accogliere».