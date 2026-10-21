Il candidato sindaco Michele Miravalle dà inizio al suo "Anduma Tour" per incontrare gli astigiani

L'aveva annunciato ufficializzando la candidatura a sindaco, ma adesso Michele Miravalle è pronto a dare il via all'Anduma Tour per incontrare gli astigiani, quartiere per quartiere, frazione per frazione, con l'obiettivo di spiegare loro i punti chiave del programma elettorale e ascoltare le istanze dei cittadini. Il primo appuntamento con "l'Anduma Tour - Ad Asti torna il domani" di Miravalle e della coalizione progressista del centrosinistra astigiano si svolgerà martedì 27 ottobre, alle 20.45, a Borgomale, nel salone accanto alla chiesa.

Miravalle ascolterà le voci e le idee degli astigiani per costruire insieme il programma per le elezioni comunali del 2027. Si parte da Borgomale, «una ventina dall’anima orgogliosamente agricola, tra le più colpite dai nubifragi di settembre, nel territorio dove si trova il Chiossetto della famiglia Artom e vicino a Valle San Pietro, dove Miravalle è cresciuto» fanno sapere dalla coalizione.

«Il calendario - precisano dal centrosinistra - si costruirà con i cittadini: chiunque può diventare 'testimonial del cambiamento' proponendo un incontro nel proprio quartiere, nella propria associazione, nel proprio condominio o semplicemente con gli amici. Si può accedere al sito www.michelemiravalle.it e nell’apposita sezione “partecipa” richiedere un incontro, successivamente si verrà ricontattati per fissare la data. Il metodo è semplice: ci si confronta e si prendono appunti».

«Quegli appunti - spiega Miravalle, oggi consigliere comunale del Pd - Non finiranno in un cassetto, ma diventeranno oggetto di discussione e la base del programma. Partiamo da Borgomale perché è una ventina che ha sofferto i nubifragi di settembre e perché è vicina a Valle San Pietro, dove sono cresciuto. Ma è solo la prima tappa: il resto del viaggio lo costruiamo insieme. Non con grandi incontri, ma anche con poche persone: non contano i numeri, contano le idee. Un’idea nata da un confronto non è una promessa elettorale, è un impegno condiviso. “Ad Asti torna il domani” significa che si vuole invertire la rotta e ricostruire la speranza. Per non rassegnarsi a un domani immobile: torna invece la speranza, torna il futuro, torna la fiducia nel cambiamento».