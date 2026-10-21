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Politica

L'ex sindaca di Roma Virginia Raggi sarà ad Asti per raccontare la sua esperienza nell'amministrazione della Capitale

L'incontro si terrà sabato 7 novembre, alle ore 17, al Foyer delle Famiglie con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

Redazione web

Redazione web

21 Ottobre 2026 08:15:27

Virginia Raggi

Virginia Raggi è stata sindaca di Roma dal 2016 al 2021

Virginia Raggi, prima donna a ricoprire la carica di sindaca di Roma Capitale, sarà ad Asti per un incontro pubblico incentrato sulla presenza e sul ruolo delle donne nelle istituzioni. L'evento, intitolato "Una storia di coraggio: la sfida delle donne nella politica", è stato annunciato dal coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Asti, Massimo Cerruti. L'appuntamento si terrà sabato 7 novembre alle ore 17 al Foyer delle Famiglie con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L'iniziativa nasce come un'occasione per ripercorrere la storia umana e politica di Virginia Raggi durante un mandato caratterizzato dalla gestione di sfide complesse. L'incontro intende offrire testimonianze ed esperienze dirette sul ruolo, la leadership e le prospettive delle donne nelle istituzioni italiane, riflettendo sul percorso fatto da Virginia Raggi ricordando alcuni temi "caldi" che ha dovuto affrontare a cominciare dal contrasto alla criminalità organizzata culminato, ricordano dal Movimento 5 Stelle, «nell'abbattimento delle villette abusive del clan Casamonica per ripristinare la legalità nei quartieri storici e tutelare il patrimonio cittadino».

Un altro capitolo rilevante del mandato riguarda il risanamento dell'azienda di trasporto pubblico Atac, mantenuta interamente pubblica e rinnovata nell'organico dei mezzi con l'immissione di oltre 900 nuovi autobus. Sul fronte della cultura e dei servizi per la comunità, l'amministrazione ha promosso l'introduzione della Mic Card a 5 euro, pensata per rendere il patrimonio dei Musei Civici accessibile a tutti i residenti della Capitale.

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