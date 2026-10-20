I Cammini di Don Bosco hanno fatto tappa a Montechiaro tra fede e comunità

Campane a festa e accoglienza per i partecipanti al percorso attraverso sei paesi. Un’iniziativa nata per riscoprire i luoghi e la spiritualità legati al Santo sociale piemontese

Una giornata di cammino, fede e condivisione, conclusa nel segno dell’accoglienza. Sabato 17 ottobre Montechiaro d’Asti ha accolto i partecipanti alla prima tappa dei Cammini Monferrini di Don Bosco, un itinerario che ha attraversato il territorio sulle tracce del Santo e della tradizione dei cammini educativi e spirituali.

Partiti dal Colle Don Bosco, i partecipanti hanno attraversato Capriglio, Montafia, Cortazzone, Soglio e Camerano Casasco, fino a raggiungere Montechiaro. Un percorso che ha permesso di riscoprire luoghi, paesaggi e comunità legati alla storia di Don Bosco, che tra il 1850 e il 1864 organizzava con i giovani del suo oratorio escursioni nell’Astigiano e nel Monferrato, unendo momenti di riflessione, formazione e fede.

L’arrivo a Montechiaro è stato salutato dalle campane suonate a festa da Edoardo Cortese e Cristian Morra. I camminatori sono poi entrati nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina, dove don Emanuele Baviera ha impartito la benedizione con la reliquia di Don Bosco, in un momento di raccoglimento che ha concluso il percorso.

La giornata è proseguita a tavola, grazie al pranzo preparato dai volontari della Pro loco, occasione per condividere la fatica del cammino e il piacere di ritrovarsi. A portare i saluti dell’amministrazione comunale è stata Maria Grazie Cerruti, mentre Gianluca Rebaudengo ha ricordato il lavoro necessario per organizzare l’iniziativa.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Laura Raineri, coordinatrice del progetto, e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della giornata: Croce Verde, Protezione civile, Alpini volontari e Pro loco, impegnati nell’assistenza ai partecipanti e nell’accoglienza finale.

L’iniziativa nasce da un’idea di don Egidio Deiana, ideatore dei Cammini Monferrini di Don Bosco, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi legati al Santo e rafforzare il legame tra le comunità locali. Una giornata che ha lasciato a Montechiaro il segno di una collaborazione concreta, riassunta nel motto del Comune: «Uniti si è forti».