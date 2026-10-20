Baldichieri inaugura il nuovo nido: un nuovo servizio per le famiglie e un investimento concreto sul futuro della comunità

Sabato 24 ottobre Baldichieri d’Asti inaugurerà ufficialmente il nuovo asilo nido comunale “Una Favola Blu”, in via alle Scuole. Una giornata di festa per il paese e per il territorio circostante, che vedrà concretizzarsi un progetto atteso e destinato a rispondere alle esigenze di tante famiglie.

Il ritrovo è previsto alle 10 con i saluti istituzionali della sindaca Sara Arduino e dell’amministrazione comunale. Il taglio del nastro è in programma intorno alle 11, mentre lunedì 26 ottobre la struttura accoglierà i primi bambini. Il nido è stato realizzato grazie ai fondi del Pnrr su un terreno adiacente all’area scolastica, donato in precedenza dalla parrocchia.

L'esterno di Una Favola Blu

Un polo scolastico da zero a 13 anni

Con l’apertura del nido si completa un progetto che punta a concentrare in un’unica area i principali servizi educativi e sportivi del paese. «Questo asilo nido rappresenta un ulteriore passo avanti per le strutture scolastiche del nostro Comune – spiega il vicesindaco Paolo Borgnino –. L’obiettivo è creare un polo integrato scolastico-sportivo in via alle Scuole, capace di accompagnare i bambini dal nido fino alle medie, passando per la scuola dell’infanzia e la primaria. È una realtà forse unica a livello provinciale, l’ultimo tassello del nostro progetto. Investiamo molto nella scuola perché puntiamo a un futuro migliore per i nostri ragazzi».

L'asilo "L'ombelico del mondo" inaugurato nel 2018 e adiacente a "Una Favola Blu"

Un impegno che va oltre le dimensioni del paese, che conta circa 1.300 abitanti ma richiama studenti anche dai comuni vicini. Nei diversi plessi scolastici sono complessivamente accolti circa 390 alunni. E l’area è destinata a crescere ancora: il Comune ha ottenuto un finanziamento di 576 mila euro attraverso il bando nazionale Sport e Periferie 2025, destinato alla ristrutturazione dei campi sportivi e all’efficientamento della palestra comunale.

La scuola primaria e secondaria di primo grado "Don Felice Borgnino"

Tante richieste per “Una Favola Blu”

Il nuovo nido, il cui nome richiama una canzone di Claudio Baglioni, avrà una capienza compresa tra 12 e 15 bambini. Le prime richieste confermano l’interesse delle famiglie: «Abbiamo già registrato 15 preiscrizioni – aggiunge Borgnino –. Cinque bambini inizieranno l’inserimento lunedì 26 ottobre, mentre gli altri entreranno a gennaio. Ci sono già richieste in lista d’attesa e in futuro valuteremo anche possibili sinergie con la scuola dell’infanzia».

L'inaugurazione di sabato non sarà soltanto il taglio del nastro di una nuova struttura, ma l'avvio di un servizio atteso, che amplia l'offerta educativa di Baldichieri e rafforza il sostegno alle famiglie. «Da lunedì, per i primi bambini, comincerà una nuova esperienza di crescita e socialità», conclude il vicesindaco.