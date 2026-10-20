Asti, le Case Grotta di Mombarone diventano patrimonio tutelato

Dopo un percorso durato anni, le Case Grotta di Mombarone e il loro sito rurale-naturalistico, in località Cariglie alle porte di Asti, hanno ottenuto ufficialmente il riconoscimento di notevole interesse pubblico. La procedura si è conclusa con la deliberazione della Regione Piemonte del 21 settembre, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione il 24 settembre e sulla Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre. Il provvedimento sancisce formalmente l'elevato valore storico, culturale, paesaggistico e identitario dell'area.

L'iter di tutela era stato avviato originariamente nel 2017 e successivamente ripreso dall'amministrazione Rasero nel 2023 attraverso un confronto costante con la Regione, la Soprintendenza e gli altri enti coinvolti. Nel corso del procedimento, l'assessorato all'Urbanistica ha coinvolto direttamente i proprietari delle aree interessate, con incontri dedicati per condividere finalità e sviluppi della salvaguardia.

La stessa assessora all'Urbanistica Monica Amasio ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo complesso seguito con costante impegno. «È una grande soddisfazione vedere finalmente concretizzarsi un obiettivo al quale abbiamo dedicato tempo, attenzione e un impegno costante - ha commentato - Quando nel 2023 abbiamo deciso di riprendere e portare avanti questo percorso, eravamo consapevoli della sua complessità, ma anche dell'importanza di tutelare un patrimonio così particolare della nostra storia e della nostra identità. In questi anni abbiamo seguito con determinazione ogni passaggio, mantenendo vivo il confronto con la Regione e lavorando per superare le difficoltà e i rallentamenti che hanno caratterizzato l'iter».

Amasio ha rimarcato l'importanza di aver condotto l'iniziativa insieme ai proprietari delle Case Grotta: «Per noi è stato fondamentale coinvolgerli direttamente perché riteniamo che la tutela di un luogo debba essere un percorso condiviso, soprattutto con chi, nel tempo, se ne è preso cura e ne custodisce la memoria». Ha infine aggiunto che il riconoscimento «rappresenta un traguardo importante, ma anche un punto di partenza: significa preservare per le future generazioni una testimonianza unica della civiltà contadina astigiana e creare le condizioni per una sua sempre maggiore conoscenza e valorizzazione».

Sull'importanza del traguardo è intervenuto anche il sindaco di Asti Maurizio Rasero: «Le Case Grotta di Mombarone rappresentano un patrimonio straordinario della nostra storia e delle nostre tradizioni - ha osservato - Queste antiche abitazioni scavate nel tufo, conosciute come “crotin”, raccontano la vita, il lavoro e l’ingegno delle generazioni che hanno abitato le nostre campagne. Il riconoscimento ottenuto è il coronamento di un lungo percorso e testimonia l’attenzione della nostra amministrazione verso la salvaguardia dell’identità e delle peculiarità del territorio astigiano. Desidero ringraziare l’assessora Amasio e gli uffici comunali per l’impegno e la determinazione con cui hanno seguito questo complesso iter. Ora l’obiettivo sarà fare in modo che questa importante tutela si accompagni a nuove opportunità di valorizzazione e promozione, affinché le Case Grotta possano essere sempre più conosciute e apprezzate dai cittadini e dai visitatori, nel pieno rispetto del loro valore storico e paesaggistico».