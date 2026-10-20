Ad Asti un convegno sulla Fibromialgia: una patologia invisibile ma reale

La fibromialgia è ancora oggi una patologia poco conosciuta, che per anni ha lasciato molti pazienti senza risposte, costretti ad affrontare dolori diffusi e persistenti senza riuscire a individuarne la causa. Una malattia cronica, spesso difficile da riconoscere, che può compromettere profondamente la qualità della vita di chi ne soffre.

Per accendere i riflettori su questa condizione e promuovere una maggiore consapevolezza, sabato 7 novembre si terrà ad Asti il convegno “Fibromialgia: una patologia invisibile ma reale”, promosso dall’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM) di Asti in collaborazione con l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

L'incontro è aperto a professionisti del settore e a tutta la cittadinanza.

L'incontro ha due finalità: sensibilizzare i medici sull’importanza di riconoscere tempestivamente la malattia e informare la popolazione, incoraggiando chi presenta sintomi persistenti a rivolgersi agli specialisti. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione presso l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Asti. Il convegno è in programma dalle 8.30 alle 14.30 all’Auditorium della Banca di Asti, in via Astesano 5, ed è accreditato per la formazione continua in medicina e il programma prevede cinque crediti ECM.

Una malattia a lungo incompresa

«La Fibromialgia è una patologia poco conosciuta fino a poco tempo fa», spiega la dottoressa Maria Gabriella Saracco, presidente dell’AIDM di Asti, illustrando le ragioni che hanno portato alla realizzazione dell’incontro. «Si tratta di pazienti che soffrono di dolori diffusi e cronici, spesso difficili da spiegare, perché gli accertamenti non evidenziano alterazioni in grado di giustificare i sintomi».

Per molto tempo, racconta la specialista, disturbi di questo tipo sono stati ricondotti ad altre cause, come l’ansia, con il rischio di alimentare incomprensioni e frustrazione. Negli ultimi anni, invece, è cresciuta l’attenzione verso la patologia, riconosciuta come una condizione cronica caratterizzata da un’alterazione della sensibilità al dolore, con conseguenze importanti sulla vita di tutti i giorni.

Il problema non riguarda soltanto la presenza di dolore, ma anche il suo impatto sul benessere complessivo della persona, sulle relazioni, sulle attività lavorative e sulla possibilità di affrontare serenamente le diverse fasi della vita.

«È una condizione che incide moltissimo sulla qualità della vita», sottolinea Saracco, evidenziando come la fibromialgia possa presentarsi insieme ad altri disturbi e richieda quindi una particolare attenzione da parte dei professionisti sanitari.

La diagnosi precoce è fondamentale

Uno degli aspetti più delicati riguarda proprio il percorso diagnostico. Non esiste, infatti, un singolo esame in grado di diagnosticare la fibromialgia: la diagnosi si basa sulla valutazione clinica e sull’esclusione di altre condizioni che potrebbero spiegare i sintomi. Il riferimento specialistico è il reumatologo, figura centrale nell’inquadramento della malattia.

L’assenza di un test specifico può rendere più complicato il riconoscimento della patologia, soprattutto quando il paziente ha già affrontato numerosi accertamenti senza ottenere risposte soddisfacenti. Il rischio è quello di arrivare alla diagnosi dopo molto tempo, con un conseguente aggravamento.

«Vogliamo sensibilizzare i medici sull’importanza di una diagnosi il più precoce possibile e invitare la popolazione a farsi visitare quando i disturbi persistono», spiega la presidente di AIDM. Riconoscere i sintomi e indirizzare il paziente allo specialista competente rappresenta un passo essenziale per iniziare un percorso di cura adeguato.

L’approccio multidisciplinare

La fibromialgia però non può essere affrontata attraverso soltanto un’unica prospettiva. Le persone che ne soffrono possono presentare altre condizioni concomitanti, rendendo necessaria una presa in carico che coinvolga più specialisti.

«È una patologia che necessita di un approccio multidisciplinare proprio per le comorbilità», continua Saracco. «Possono essere coinvolti lo psichiatra, il neurologo, il fisiatra, il fisioterapista e altre figure professionali. È un lavoro che deve essere fatto in rete».

Proprio per questo motivo, il programma del convegno prevede interventi dedicati alle comorbilità neurologiche, alla salute mentale, all’approccio farmacologico e non farmacologico, all’alimentazione e alla riabilitazione.

La fibromialgia interessa in particolare la popolazione femminile e rappresenta quindi anche un tema rilevante nell’ambito della medicina di genere, da sempre al centro dell’attività dell’Associazione Italiana Donne Medico.

«È una patologia soprattutto femminile, che può avere un impatto importante nelle diverse fasi della vita della donna, dall’adolescenza alla gravidanza», evidenzia Saracco. Comprendere queste specificità significa prestare attenzione ai bisogni delle pazienti, evitando che i sintomi vengano sottovalutati o attribuiti genericamente ad altre condizioni.

Un segnale importante arriva anche dal riconoscimento della fibromialgia nell’ambito dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), per le forme più gravi previste dalla normativa. Un passaggio che rappresenta un primo avanzamento verso una maggiore attenzione nei confronti di una condizione che per lungo tempo ha faticato a trovare un adeguato riconoscimento.

«È finalmente un riconoscimento ufficiale di una patologia che può essere fortemente invalidante, ma abbiamo ancora da lavorare», sottolinea la presidente Saracco. L’inserimento nei Lea rappresenta infatti un punto di partenza, che dovrà accompagnarsi a una maggiore informazione, a percorsi diagnostici più tempestivi e a una migliore organizzazione della presa in carico.

Il programma e le iscrizioni

La giornata di incontro inizierà dalle 8.30 con la registrazione dei partecipanti. Sono poi previsti i saluti istituzionali di Claudio Lucia presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Asti, Marcella Pavese presidente della Commissione albo odontoiatri, e Maria Gabriella Saracco presidente dell’AIDM di Asti.

Seguiranno gli interventi dedicati alla diagnosi, alle comorbilità neurologiche, alla salute mentale e alla fibromialgia nel contesto orofacciale. Dopo la discussione, la seconda parte della mattinata approfondirà gli approcci terapeutici, le strategie farmacologiche per il dolore nociplastico, il ruolo dell’alimentazione e le possibilità offerte dalla riabilitazione.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione presso l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Asti. Per informazioni è possibile contattare il numero 0141 595227 oppure scrivere all’indirizzo asti@ordinemedici.it.