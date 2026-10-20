Ad Asti si ricorda la figura di Salvatore Ottolenghi, padre della moderna Polizia Scientifica

Sabato 24 ottobre, dalle 10.30 alle ore 12, il Polo Universitario UniAstiss, in piazzale De André, ospiterà il convegno culturale dal titolo “Salvatore Ottolenghi: l'astigiano padre della Polizia Scientifica". L'evento, che gode del patrocinio della Regione, della Città e della Provincia di Asti, vuole essere un importante momento di approfondimento scientifico e storico intorno a una figura che ha rivoluzionato le moderne tecniche di investigazione.

L'introduzione dei lavori e la presentazione degli ospiti saranno a cura di Gianfranco Vaccaneo, Presidente dell'Associazione Culturale Amici della Polizia Scientifica (Acaps). L'incontro si articolerà attraverso gli interventi di tre relatori d'eccezione, che ripercorreranno la figura dello scienziato astigiano e l'evoluzione delle tecniche di identificazione personale.

Nel corso della mattinata interverrà il dottor Andrea Giuliano, autore di manuali tecnici e saggi dedicati alla storia della Polizia Scientifica. Il contesto storico e accademico dell'epoca sarà invece ricostruito da Giacomo Giacobini, professore emerito di Anatomia Umana all'Università di Torino, con una relazione intitolata “La cornice culturale e scientifica dell'Università di Torino di fine Ottocento". Infine, gli aspetti operativi e istituzionali saranno approfonditi dalla dott.ssa Stefania Lasciato, vicequestore della Polizia di Stato e Dirigente del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, con l'intervento “La Polizia scientifica e funzioni in materia di identificazione personale".

L'accesso al convegno è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa è possibile consultare il sito web dell'associazione Acaps, oppure prendere contatti tramite mail (acapsat@gmail.com) o al telefono (331.3778556).