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Ad Asti si ricorda la figura di Salvatore Ottolenghi, padre della moderna Polizia Scientifica

Sabato 24 ottobre esperti e tecnici si confronteranno ad Astiss in un convegno organizzato dall'Associazione Culturale Amici della Polizia Scientifica

Redazione web

Redazione web

20 Ottobre 2026 09:53:02

Cover Salvatore Ottolenghi

L'astigiano Salvatore Ottolenghi

Sabato 24 ottobre, dalle 10.30 alle ore 12, il Polo Universitario UniAstiss, in piazzale De André, ospiterà il convegno culturale dal titolo “Salvatore Ottolenghi: l'astigiano padre della Polizia Scientifica". L'evento, che gode del patrocinio della Regione, della Città e della Provincia di Asti, vuole essere un importante momento di approfondimento scientifico e storico intorno a una figura che ha rivoluzionato le moderne tecniche di investigazione.

L'introduzione dei lavori e la presentazione degli ospiti saranno a cura di Gianfranco Vaccaneo, Presidente dell'Associazione Culturale Amici della Polizia Scientifica (Acaps). L'incontro si articolerà attraverso gli interventi di tre relatori d'eccezione, che ripercorreranno la figura dello scienziato astigiano e l'evoluzione delle tecniche di identificazione personale.

Nel corso della mattinata interverrà il dottor Andrea Giuliano, autore di manuali tecnici e saggi dedicati alla storia della Polizia Scientifica. Il contesto storico e accademico dell'epoca sarà invece ricostruito da Giacomo Giacobini, professore emerito di Anatomia Umana all'Università di Torino, con una relazione intitolata “La cornice culturale e scientifica dell'Università di Torino di fine Ottocento". Infine, gli aspetti operativi e istituzionali saranno approfonditi dalla dott.ssa Stefania Lasciato, vicequestore della Polizia di Stato e Dirigente del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, con l'intervento “La Polizia scientifica e funzioni in materia di identificazione personale".

L'accesso al convegno è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa è possibile consultare il sito web dell'associazione Acaps, oppure prendere contatti tramite mail (acapsat@gmail.com) o al telefono (331.3778556).

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