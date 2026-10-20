Progetto "M'illumino le Torri": «Quando vedremo i monumenti illuminati?»

Il dibattito sulla valorizzazione del patrimonio storico di Asti, attraverso il progetto M'illumino le torri, è tornato nel dibattito del Consiglio comunale tramite un'interpellanza presentata dal gruppo Uniti si può. L'iniziativa, inserita nella strategia "Asti: Vino e Cultura" e finanziata tramite il Por Fesr (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), prevede l'illuminazione artistica di numerose torri storiche della città in un percorso di valorizzazione dei plessi.

L'iniziativa riguarda dodici strutture storiche, tra cui la torre campanaria della Cattedrale, quella di San Martino, San Secondo, la Comentina, le Torri Guttuari, De Regibus, Rossa, Solaro, Troyana, il Battistero di San Pietro e la torre campanaria di San Giuseppe per un investimento di circa 622.000 euro. Al progetto iniziale si è aggiunta una variante approvata nel novembre 2025 per l'installazione di telecamere di videosorveglianza sulla Torre Troyana, la Comentina e la Torre Rossa.

«Innanzitutto c'è da dire che si è passati da un obiettivo di efficientamento a un obiettivo di valorizzazione architettonica» ha risposto l'assessora Stefania Morra illustrando la variazione dei quadri economici a partire dalle delibere del 2017 e del 2018, giungendo alla delibera del 4 novembre 2025 che fissa il totale del quadro economico a 622.567,61 euro. L'intervento è finanziato con 464.615,87 euro tramite contributo Por Fers — di cui la Regione Piemonte ha erogato un anticipo del 15% — affiancato da un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti. L'assessora ha precisato che «il Comune attualmente è in fase di rendicontazione delle spese ammissibili e sostenute progressivamente», avendo ad oggi rendicontato 436.302 euro, pari al 75,12% dell'importo. Ha inoltre aggiunto che «i lavori si sono conclusi nel mese di luglio e sono in corso le operazioni di collaudo finale».

Prendendo la parola per la replica, la consigliera comunale di Uniti si può Vittoria Briccarello ha evidenziato il nocciolo politico dell'interpellanza, dichiarando che «non nasce dal fatto che ci sia da parte nostra un interrogativo sul malutilizzo di questi fondi, ma semplicemente dal fatto che a oggi noi vediamo i fari collocati a parete, vediamo le telecamere, ma di fatto non vediamo le torri illuminate». Briccarello ha rimarcato che «affinché il progetto abbia un senso le torri devono essere illuminate», chiedendo direttamente all'amministrazione perché gli edifici monumentali «continuino a rimanere al buio nonostante le ingenti risorse investite».

L'assessora Morra ha però rassicurato che le torri stanno per essere illuminate come da programma. «Nelle settimane scorse qualche cittadino aveva segnalato che c'erano le luci accese in centro: - ha ricordato - queste erano accese proprio perché le varie torri dovevano essere collegate all'illuminazione pubblica, quindi ormai siamo in dirittura d'arrivo».