Diventa cronista del tuo quartiere, ancora tante segnalazioni dai nostri lettori [FOTO]

Anche questa settimana sono state numerose le segnalazioni dei lettori che hanno risposto alla nostra iniziativa “Diventa il cronista del tuo quartiere”, promossa da La Nuova Provincia per dare ai cittadini la possibilità di segnalare criticità, problemi di varia natura e pericoli nei quartieri di Asti, ma non solo.

Negli ultimi giorni sono giunte in redazione segnalazioni che testimoniano l'attenzione dei residenti verso la sicurezza, la pulizia e il decoro urbano della città o per chiedere all’amministrazione comunale di intervenire su casi specifici, spesso già segnalati agli uffici, affinché vengano risolti, si spera, una volta per tutte.

Ancora una volta invitiamo i lettori a inviare foto con relativa segnalazione via WhatsApp al numero 375 6182234 o sui nostri canali social. Sul sito internet www.lanuovaprovincia.it si possono vedere tutte le segnalazioni giunte durante la settimana.

Bidoni di vernice nel bosco

Nella strada da Bricco Roasio verso Serravalle qualcuno si è divertito a gettare bidoni di vernice infiammabile.

In via Gerbi due asfaltature, ma le strisce?

Via Gerbi, discesa asfaltata due volte in due anni, ma di rifare le strisce pedonali non se ne parla.

In via Fontana lo spazio “verde” a discarica

Questo è l'utilizzo dello spazio “verde” in via Fontana, angolo corso Alfieri: parcheggio auto, discarica abusiva con abbandono di rifiuti, arbusti e piante invasi da erbacce, panchine senza manutenzione, illuminazione mai ripristinata.

Quel marciapiede rialzato in corso Savona

Ciao, vi segnalo il marciapiede rialzato in corso Savona all’altezza del negozio di biciclette. Prima o poi qua qualcuno ci lascia la faccia, specie bambini e anziani che sono i più fragili.

Basta immondizia dispersa su quella strada

Buongiorno, vorrei segnalare immondizia dispersa lungo tutto la strada, come da foto. La posizione è questa ed è uno scarico continuo. Grazie per la attenzione.

La segnaletica di cantiere abbandonata

Segnalo l'abbandono o la dimenticanza di segnaletica da cantiere. Siamo in piazza Cattedrale, uno dei luoghi più visitati dai turisti, e i cartelli servivano per segnalare un buco. Lo stesso discorso vale per la adiacente via Carducci.

Strisce pedonali al buio in corso Volta

Segnalo che dal mese di giugno l'illuminazione delle strisce pedonali di corso Volta, angolo via Pagliani è buia. Per non parlare del degrado della via, anche di quelle limitrofe: via cagna, via Pagliani, via Dettoni, ex circolo Enel abbandonato, etc.

A quando i lavori sulla rotonda di piazza Torino?

In piazza Torino sono passati 7 anni da quel: “Togliamo il distributore così canalizziamo il traffico e riduciamo le lunghe code in corso don Minzoni e non solo”. Basterebbe fare una rotonda a più corsie, costa poco e si fa in pochissimo tempo.

Ripulite il laghetto del parco della Certosa

Farei presente al sindaco di Asti, che ci fa piacere che abbia fatto pulire il laghetto delle tartarughe dei giardinetti in centro, ma qui la situazione degenera continuamente e le tartarughe che ci sono patiscono. D’estate sono praticamente senza acqua e quel poco che c’è è sempre di un colore improponibile. Mancano anche cortecce e rocce per far stare le tartarughe fuori dall’acqua.

Rimuovete quella bici da via Cavour

Segnalo che in via Cavour, davanti al Gulliver, da molto tempo c'è questa bici rotta e pericolosa per passaggio pedoni. Grazie per l'attenzione.

Fate qualcosa per i marciapiedi di corso Venezia

Marciapiedi di corso Venezia. Che siano accessibili ad anziani, passeggini e sedie a rotelle. Amo gli alberi, ma rispetto anche le persone.