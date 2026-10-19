Padre Luigi Testa è il nuovo parroco della chiesa della SS. Annunziata di Tanaro

Ha fatto il suo ingresso ufficiale in qualità di parroco della chiesa della SS. Annunziata, più nota come parrocchia di Tanaro, padre Luigi Testa, degli Oblati di San Giuseppe, che resta responsabile anche delle parrocchie di San Paolo e San Martino.

Padre Testa è stato accolto con calore dai borghigiani di Tanaro, fra cui erano presenti il sindaco Maurizio Rasero, i responsabili del Comitato Palio e degli Alpini.

A concelebrare la Messa con padre Luigi sono stati il vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro, il Superiore provinciale dei Giuseppini, padre Francesco Russo, i vice parroci padre Nico Reale e padre Gilbert Hervias.