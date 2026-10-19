Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Fiera Tartufo Moncalvo

Mahmood a sorpresa alla Fiera del Tartufo di Moncalvo

Il cantante tra gli stand della manifestazione, una sosta nell’area ristoro e tanti selfie con i fan

Cristiana Luongo

Cristiana Luongo

19 Ottobre 2026 13:32:43

Mahmood a Moncalvo

Mahmood a Moncalvo. Selfie con l'ex rettore del Comitato Palio Raffaele Mazzella

Una visita a sorpresa che non è passata inosservata. Mahmood, tra i protagonisti più amati della musica italiana contemporanea, ieri, domenica 18 ottobre, ha fatto tappa alla Fiera Nazionale del Tartufo di Moncalvo, concedendosi una passeggiata tra gli stand in forma strettamente privata.

Il cantautore frequenta spesso il Monferrato, dove è legato da una profonda amicizia ad alcuni commercianti della zona. Questa volta ha scelto di visitare la città durante uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno, incuriosito dall'entusiasmo che accompagna la manifestazione.

Nessun trattamento speciale per l'ospite d'eccezione: Mahmood si è messo pazientemente in coda, come tutti gli altri visitatori, allo stand gastronomico del Comitato Palio di Moncalvo, nell'area ristoro “Trifola e Bicer, dal bosco alla tavola”, in piazza Antico Castello. Dopo aver mangiato sul posto, ha proseguito la visita tra i banchi di piazza Carlo Alberto.

L'artista, che ha conquistato per due volte il Festival di Sanremo, nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 con “Brividi”, in coppia con Blanco, si è dimostrato disponibile e affabile, concedendosi volentieri a selfie e fotografie ricordo con i fan e con i volontari impegnati nello stand. Tra loro anche l'ex rettore del Comitato Palio Raffaele Mazzella.

Una presenza informale, tra buona cucina e curiosità, che ha regalato ai visitatori un incontro inatteso e ha aggiunto un tocco di spettacolo alla giornata della Fiera.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133