Mahmood a sorpresa alla Fiera del Tartufo di Moncalvo

Una visita a sorpresa che non è passata inosservata. Mahmood, tra i protagonisti più amati della musica italiana contemporanea, ieri, domenica 18 ottobre, ha fatto tappa alla Fiera Nazionale del Tartufo di Moncalvo, concedendosi una passeggiata tra gli stand in forma strettamente privata.

Il cantautore frequenta spesso il Monferrato, dove è legato da una profonda amicizia ad alcuni commercianti della zona. Questa volta ha scelto di visitare la città durante uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno, incuriosito dall'entusiasmo che accompagna la manifestazione.

Nessun trattamento speciale per l'ospite d'eccezione: Mahmood si è messo pazientemente in coda, come tutti gli altri visitatori, allo stand gastronomico del Comitato Palio di Moncalvo, nell'area ristoro “Trifola e Bicer, dal bosco alla tavola”, in piazza Antico Castello. Dopo aver mangiato sul posto, ha proseguito la visita tra i banchi di piazza Carlo Alberto.

L'artista, che ha conquistato per due volte il Festival di Sanremo, nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 con “Brividi”, in coppia con Blanco, si è dimostrato disponibile e affabile, concedendosi volentieri a selfie e fotografie ricordo con i fan e con i volontari impegnati nello stand. Tra loro anche l'ex rettore del Comitato Palio Raffaele Mazzella.

Una presenza informale, tra buona cucina e curiosità, che ha regalato ai visitatori un incontro inatteso e ha aggiunto un tocco di spettacolo alla giornata della Fiera.