Record di mieli in concorso, pubblico numeroso e iniziative sold out: il grande successo di Ferrere Miele

Record assoluto di mieli in concorso, pubblico delle grandi occasioni e iniziative sold out: un bilancio di assoluto successo per la 13esima edizione della Fiera del Miele e dei Prodotti Tipici di Ferrere che si è svolta nella giornata di ieri, domenica, nell’Astigiano. La rassegna regina dell'apicoltura ha richiamato una grandissima folla di famiglie, turisti e appassionati, confermandosi come un evento di punta per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari piemontesi. E il sindaco Silvio Tealdi non nasconde la sua soddisfazione: «Abbiamo avuto un grandissimo riscontro, superiore a ogni aspettativa, sia per quanto riguarda l'interesse dei visitatori per le iniziative proposte, sia per l'afflusso di pubblico. Avevamo un po' di timori per il maltempo e invece è stata una bella giornata che invitava a vivere appieno la nostra manifestazione di punta». Al taglio del nastro, accanto al primo cittadino e a tanti sindaci dei paesi della zona e rappresentanti delle istituzioni giunti per l’occasione, uno speciale ospite: la madrina dell’evento, Evelina Christillin, ha voluto onorare la sua presenza dimostrando una straordinaria vicinanza al territorio: «Quando il sindaco Tealdi mi ha contattata ho accettato con entusiasmo, perché per me il miele è qualcosa di veramente importante. Voi sapete che io sono originaria di un piccolo Comune della Valle d'Aosta nella valle di Gressoney e lì l'attività principale è l'apicoltura, lì sono un po' tutti apicoltori e quindi so cosa vuol dire allevare le api e quanto mi piaccia il miele», ha raccontato di fronte a un attentissimo pubblico.

Alla cerimonia inaugurale è seguita la premiazione del 19esimo Concorso Regionale “I Mieli del Piemonte”, che quest'anno ha registrato il suo record storico assoluto con ben 250 campioni di miele presentati e valutati. Una trentina i mieli premiati e altrettanti gli attestati di merito e qualità consegnati agli apicoltori, unitamente all'apprezzato certificato gratuito delle analisi chimico-sensoriali rilasciate a tutti i partecipanti. «Un ruolo chiave nel successo è stato giocato dal debutto del nuovo portale interattivo www.ferreremiele.it – sottolineano gi organizzatori della rassegna - Il sito web ha registrato un altissimo riscontro per il servizio di prenotazione on line: centinaia di visitatori hanno utilizzato la piattaforma per riservare e ritirare direttamente in fiera una guida specializzata curata da Agripiemonte Miele, insieme agli esclusivi omaggi di benvenuto costituiti da vasetti di miele locale e salami crudi dei produttori ferreresi».

La piazza del Municipio si è trasformata nel cuore pulsante di Ferrere Miele con le bancarelle dei prodotti tipici, dagli formaggi ai rinomati salumi e ovviamente agli apicoltori: oltre a Agripiemonte Miele, hanno allestito ricchi stand espositivi Apicoltura Novo Adriana e Brossa Apicoltura di Ferrere, Collina del Miele di Galleano Amedeo di Villafranca d'Asti, Woodland ed Erboristeria Agricola di San Damiano d'Asti e Enzo Vettorato di Marentino. Un vero viaggio sensoriale si è poi svolto all'interno dei locali di Casa Carolina, trasformata per l'occasione in una sala d'assaggio magistralmente guidata dagli esperti degustatori e sommelier dell'associazione produttori Agripiemonte Miele. Le degustazioni guidate erano completamente gratuite e aperte al pubblico per un'opportunità unica che ha permesso a curiosi e appassionati di compiere un percorso straordinario, assaggiando e confrontando tutti i primi quattro mieli classificati di ogni categoria in gara al concorso regionale. In tutto 30 mieli, tutti particolarmente apprezzati testando dal vivo le sfumature organolettiche e la straordinaria qualità di quelli che, a tutti gli effetti, rappresentano il meglio della produzione apistica del Piemonte dell'annata in corso.

La fiera è ormai un punto di riferimento e raccoglie sempre grande successo, grazie a una formula collaudata: uno spettacolare colpo d'occhio hanno fornito la terza edizione del ritrovo delle Fiat Panda e l'esclusivo raduno “Supercar” con i bolidi di casa Ferrari e Lamborghini. Grande interesse anche per il 13esimo Raduno di trattori d'epoca, culminato nel pomeriggio con la suggestiva rievocazione e dimostrazione della battitura della meliga (granoturco).

Il centro storico è stato arricchito dall'esibizione coreografica delle Majorettes Stelline Azzurre insieme agli Sbandieratori e Musici di Ferrere, mentre sono risultate molto apprezzate le tappe culturali, dalla mostra fotografica "Ferrere oltre il paesaggio" di Elisa Miglietti, all'esposizione "La storia degli abiti da sposa" curata da Massimo Piola, fino alla solidale bancarella della biblioteca in piazza Montalcini. Molto apprezzata anche la camminata panoramica guidata "Andar per mieli...", mentre i più piccoli sono stati intrattenuti dallo spettacolo di burattini, dall'affascinante esibizione di falconeria e dalle attività didattiche con gli asinelli. Ha richiesto addirittura una replica la simulazione della ricerca del tartufo. Per il pranzo, presi d'assalto i punti ristoro: nella centralissima piazza del Municipio sono stati serviti agnolotti, tomino al miele, guanciotto e tiramisù, nell'area coperta della sede della Pro loco è stata servita l'ormai tradizionale maxi "Polentata" servita con gorgonzola, costine e salsiccia.