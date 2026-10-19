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Scuola

Alla primaria di Cinaglio la prima “Festa dell’accoglienza” unisce alunni, famiglie e insegnanti

Una giornata dedicata al rispetto e alla collaborazione, con una fiaba narrata dai bambini e un cartellone realizzato da tutta la comunità scolastica

Cristiana Luongo

Cristiana Luongo

19 Ottobre 2026 10:44:43

scuola Cinaglio

Un momento della Festa dell'accoglienza alla scuola di Cinaglio. Alcuni bimbi colorano il cartellone

Un pomeriggio per conoscersi, condividere esperienze e ricordare che, insieme, anche le difficoltà più grandi possono essere affrontate. Giovedì 15 ottobre la scuola primaria statale “Giovanni Lamberti” di Cinaglio ha ospitato la prima edizione della Festa dell’accoglienza, coinvolgendo alunni, famiglie, docenti e personale scolastico.

A circa un mese dall’inizio delle lezioni, l’iniziativa è diventata un’occasione per rafforzare il legame tra scuola e famiglia, due realtà fondamentali nella crescita dei bambini e nella loro formazione come cittadini consapevoli e responsabili.

Il tema è stato al centro anche di una fiaba narrata dagli stessi alunni, che ha invitato a riflettere sul valore dello stare insieme e sull’importanza di accogliere non soltanto le persone, ma anche le sfide e le difficoltà della vita quotidiana. Un messaggio semplice: «Insieme si possono affrontare e risolvere i problemi, mettendo in campo le capacità di tutti, diverse e proprio per questo preziose e insostituibili», sottolineano le insegnanti.

Uno dei momenti più partecipati è stato quello dedicato alla realizzazione di un grande cartellone collettivo. Bambini, adulti e nonni hanno lasciato ciascuno un segno personale, trasformando un foglio bianco in un’opera che racconta unicità, presenza e allegria. Il cartellone è esposto nell’atrio della scuola e accompagnerà gli alunni per tutto l’anno scolastico, ricordando a ciascuno l’importanza del proprio contributo alla vita della comunità.

La festa si è conclusa con una merenda preparata dalle famiglie, arricchita da specialità provenienti da diverse parti del mondo, ulteriore occasione per condividere tradizioni e sapori.

La scuola invita ora le famiglie interessate a conoscere l’offerta formativa a partecipare agli appuntamenti di Open School, in programma il 28 novembre e il 16 gennaio 2027, dalle 10 alle 12.

 

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