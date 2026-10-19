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Raccolta fondi

Teatro e solidarietà, “Spazio Ritrovato” festeggia 30 anni

La compagnia di Casorzo ha recitato gratuitamente a Castagnole Monferrato per sostenere Apri Asti

Cristiana Luongo

Cristiana Luongo

19 Ottobre 2026 10:09:03

Spazio Ritrovato

Gli attori di “Spazio Ritrovato” con il presidente del Lions Club Massimo Chiara (a destra)

Trent’anni di teatro, amicizia e impegno a favore del territorio. La compagnia “Spazio Ritrovato” di Casorzo Monferrato ha festeggiato il proprio anniversario sul palco del Teatro Comunale di Castagnole Monferrato, dove sabato 17 ottobre ha portato in scena gratuitamente la commedia brillante in due atti “L’erba miracolosa”. La serata, organizzata dal Lions Club Viarigi – Terre del Ruchè e del Malvasia con l’ospitalità del Comune, ha permesso di promuovere una raccolta fondi a favore di Apri Asti, l’Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti.

Un momento dello spettacolo

Nata nel 1996, “Spazio Ritrovato” è un’associazione teatrale senza fini di lucro che in questi trent’anni ha affiancato all’attività artistica numerosi progetti benefici. A sottolineare il valore di questo percorso è stato il presidente del Lions Club organizzatore, Massimo Chiara, che ha ringraziato gli attori per la disponibilità e la partecipazione.

massimo chiara

 Massimo Chiara

Vincenzo Garlando, socio fondatore del Lions Club Viarigi, ha espresso soddisfazione per la continuità della compagnia e per la capacità di coinvolgere nuove generazioni. «Sono orgoglioso che questa attività artistica possa continuare dopo trent’anni grazie all’energia e alla voglia di divertirsi di giovani volenterosi, che hanno saputo affiancare i soci fondatori mantenendo lo stesso desiderio di fare del bene e promuovere iniziative a favore del territorio», ha commentato.

vincenzo garlando a sinistra

 A sinistra Vincenzo Garlando

Il ricavato della serata è destinato a sostenere il progetto di un corso di mobilità e orientamento con il bastone bianco per persone con disabilità visiva, presentato dalla presidente di Apri Asti, Renata Sorba. Un’iniziativa pensata per favorire una maggiore autonomia negli spostamenti quotidiani.

renata sorba

Renata Sorba

L’appuntamento ha unito così la celebrazione di una lunga esperienza di teatro amatoriale a un obiettivo concreto di solidarietà, nel segno della collaborazione e dell’impegno gratuito per la comunità.

 

 

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