Vermouth di Torino: David Arona è l'autore dell’etichetta vincitrice del contest Insuperlabel 2026

David Arona è il designer vincitore della quinta edizione di Insuperlabel, il contest di label design promosso da Auroflex, che per il 2026, dedicato al Vermouth di Torino. Il concorso richiedeva ai partecipanti a progettare una nuova etichetta per la bottiglia istituzionale del Consorzio del Vermouth di Torino, mettendo in dialogo tradizione e linguaggi contemporanei.

Il progetto firmato da Arona ha convinto la giuria per aver raccontato in modo semplice e immediato il carattere torinese. Simboli legati al territorio, ricerca grafica e lavorazioni materiche si incontrano in un’etichetta pensata per esprimere il carattere di uno dei prodotti più rappresentativi dell’eccellenza enologica piemontese, protagonista dell’aperitivo in tutto il mondo.

La proclamazione del vincitore si è svolta l’8 ottobre all’hotel La Tonnara di Bonagia, in provincia di Trapani, dopo una sfida creativa che ha portato alla selezione di otto progetti finalisti. A valutare le proposte è stata una giuria multidisciplinare composta da esperti di storia del vino, design, semiotica e comunicazione visiva.

Ne hanno fatto parte Giusi Mainardi docente di Storia della Vite e del Vino, con una particolare esperienza nello studio della storia del Vermouth di Torino; Sergio Piergallini Product & Packaging Designer e R&D Specialist in Auge Design; Gianfranco Marrone, semiologo e docente all’Università di Palermo; Alessio Cottino visual designer, illustratore e docente di Multimedia Design; e Silvia Barbero direttrice del Sys – Systemic Design Lab del Politecnico di Torino.

Alla consegna del premio erano presenti anche il presidente del Consorzio, Bruno Malavasi, e il direttore Pierstefano Berta, che hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto e per la riuscita dell’iniziativa.

L’edizione 2026 di Insuperlabel è il risultato di un anno di intenso lavoro e collaborazione, che ha coinvolto ben 170 studi grafici provenienti da tutta Italia.

L’obiettivo non era soltanto realizzare un’etichetta esteticamente riconoscibile, ma tradurre in una veste contemporanea i valori di una tradizione ormai consolidata. Il risultato ottenuto è stato poi un confronto tra mondi diversi, nel quale la cultura del prodotto incontra la progettazione contemporanea.