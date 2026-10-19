Confronto e proposte per il territorio, la Lista Goria incontra i cittadini di Montegrosso Cinaglio

Nel Circolo di Montegrosso di Cinaglio, frazione di Asti, si è svolto un incontro tra i cittadini e il candidato sindaco Marco Goria, affiancato dal consigliere comunale Roberto Migliasso e dai candidati della lista Luigi Di Gioia, Elena Borgo e Silvia Ricossa. Durante la serata sono state esposte diverse criticità legate al territorio, tra cui la carenza dell'illuminazione pubblica, i disservizi nei trasporti e la necessità di una migliore manutenzione stradale.

Attenzione è stata dedicata alla questione dell'acquedotto risalente al 1954, segnato da frequenti rotture — con ben 22 interventi e riparazioni conteggiati di recente, alcuni dei quali ancora in fase di chiusura — e significative perdite idriche, oltre ai solleciti rimasti finora inascoltati sul depuratore e alla proposta di realizzare piazzole di scambio lungo la stretta strada di fondovalle per facilitare il passaggio nei due sensi di marcia tra auto e mezzi agricoli.

Nel corso del confronto è stato riservato ampio spazio al tema dello sport: «Lo sport non è solo importante per il benessere fisico, - ha detto Goria - ma è anche e soprattutto uno strumento sociale di inclusione, di costruzione di valori positivi e di contrasto preventivo alla delinquenza». Sul fronte della sicurezza, Marco Goria ha richiamato l'invito che ha fatto alcuni giorni fa tramite i social ai candidati alle prossime elezioni affinché si apra un tavolo di confronto comune per individuare strategie condivise.

Illustrando la visione politica della coalizione di centro, il candidato ha ribadito l'importanza della concreta fattibilità finanziaria di ogni progetto, spiegando che tra le sue priorità figurano l'efficientamento della macchina amministrativa e l'istituzione di un ufficio bandi strutturato e competente per reperire fondi e risorse per la città. Il dibattito si è poi esteso al commercio, al contrasto all'inquinamento e alla gestione dei servizi Asp, i cui dettagli sono approfonditi nel programma della lista.

Il ciclo di incontri per l'ascolto delle frazioni e dei quartieri proseguirà il 4 novembre a Castiglione, l'11 nel Villaggio San Fedele e il 13 novembre a Viatosto, sempre alle ore 21.