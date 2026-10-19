Asti guarda al futuro dei trasporti con un incontro pubblico sulla mobilità sostenibile

Sabato 24 ottobre, alle ore 10, il Foyer delle Famiglie in via Milliavacca, ad Asti, ospiterà l'incontro pubblico intitolato "Quale mobilità sostenibile è possibile per Asti?". L'evento è promosso dalla Scuola di Politica Astigiana “Alex Langer”, da Osa – Officina del Sapere Astigiana e da Asti Lab, con l'adesione di Ambiente Asti ed Europa Verde Asti. L'iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, nasce dalla volontà di avviare un confronto sul futuro dei trasporti urbani, affrontando temi come la qualità della vita, l'organizzazione degli spazi cittadini, la tutela ambientale e lo sviluppo della comunità.

Al centro del dibattito vi saranno argomenti strategici per la gestione quotidiana della città: il trasporto pubblico locale, la mobilità ciclabile e pedonale, la sicurezza stradale e l'accessibilità. I relatori e i partecipanti analizzeranno inoltre i collegamenti tra il centro, i quartieri periferici e le frazioni, l'integrazione tra diverse modalità di spostamento e le opzioni utili a ridurre la dipendenza dal mezzo privato. La riflessione intende rispondere direttamente al quesito posto dal titolo dell'iniziativa, valutando le reali prospettive d'innovazione in relazione alle caratteristiche del territorio e alle esigenze degli abitanti. Per i promotori dell'incontro, definire un sistema di trasporti efficiente e sicuro rappresenta un tassello fondamentale all'interno di una visione d'insieme orientata a restituire vivibilità agli spazi pubblici.

Ospite dell'evento sarà Cristina Pronello, professoressa ordinaria di Trasporti al Politecnico di Torino, coordinatore del gruppo di ricerca Tris (Transport Research for Innovation and Sustainability), docente all'École des Ponts – ParisTech e coordinatrice del modulo MaaS del Master Smob (Smart Mobility). A moderare sarà il giornalista Beppe Rovera.

L'obiettivo del dibattito è quello di superare le discussioni astratte, individuando scelte concrete per Asti anche attraverso l'analisi di strumenti di pianificazione ed esperienze già adottate in altre realtà urbane. A tal fine, è stato sollecitato il contributo di ordini professionali, aziende di servizi e multiutility, associazioni di categoria, operatori economici ed enti locali.