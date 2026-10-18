Communities in Bloom, in Canada Costigliole d'Asti vincitore di premi e menzioni speciali

Successo di riconoscimenti per il Comune di Costigliole d'Asti al concorso internazionale Communities in Bloom, la cui cerimonia di premiazione si è svolta in questi giorni a Montréal, in Canada, alla presenza del sindaco costigliolese Enrico Cavallero. Costigliole è risultato vincitore della categoria International Challenge Small. Ha ricevuto una valutazione di 5 Fiori - Argento e una menzione speciale per "Gli Sbandieratori e Musici" durante il Simposio Nazionale/Internazionale e la Cerimonia di Premiazione 2026 tenutasi nella città di Montréal, Québec. L'altro Comune finalista in questa categoria era Logan, Ohio, USA. La comunità ha inoltre ricevuto un Premio per i Risultati Straordinari (Outstanding Achievement Award) per il Coinvolgimento della Comunità Internazionale.

«Costigliole d’Asti premiata a livello internazionale per sostenibilità, patrimonio e comunità. Sono orgoglioso di annunciare che questa notte il Comune di Costigliole d'Asti ha vinto il primo premio nella categoria International Challenge Small al prestigioso concorso Communities in Bloom 2026 a Montréal in Canada: 5 Fiori - Argento (punteggio 87-89.9%), Menzione Speciale per Gli Sbandieratori e Musici, eccellenza e tradizione della nostra terra, Outstanding Achievement Award premio per il coinvolgimento della comunità a livello internazionale - annuncia il sindaco Cavallero - ​Questo premio rappresenta il coronamento del lavoro congiunto tra amministrazione comunale, imprese locali e associazioni. ​Un ringraziamento di cuore a tutta l'amministrazione e al gruppo che da due anni lavora per questo progetto, ai dipendenti del Comune, i volontari e a ogni singolo cittadino che ogni giorno si prende cura del nostro patrimonio, del verde del decoro urbano e della sostenibilità».

​Durante l'estate, giudici volontari qualificati si sono recati nelle comunità partecipanti per valutare il contributo complessivo del consiglio comunale e dei vari settori dell'amministrazione, delle industrie, delle imprese e del settore privato – compresi gli sforzi dei volontari – in base ai seguenti criteri: Aspetto della Comunità, Azione Ambientale, Conservazione del Patrimonio Culturale, Gestione degli Alberi, Paesaggio ed Esposizioni Piante e Floreali. ​A seguito della loro valutazione, i giudici volontari Dr.ssa Andrea Bocsi e Anthony O'Neill hanno scritto: «Seguendo la tradizionale arte della bandiera dei loro antenati, la comunità ha ampliato questa tradizione ottenendo un grande riconoscimento in tutta Europa come esibizione di primo piano. Congratulazioni a tutto il team di sviluppo e ai performers per la loro dedizione e il loro impegno verso questa tradizione duratura a Costigliole d'Asti. Il programma parla chiaro in merito alla costruzione del ricambio generazionale all'interno del progetto».



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Communities in Bloom

Communities in Bloom è un'organizzazione canadese no-profit basata sul volontariato e sulle partnership che utilizza un processo di valutazione competitiva a più livelli per rafforzare la comunità, il coinvolgimento e il miglioramento continuo. Questo obiettivo viene raggiunto favorendo la sostenibilità ambientale, la valorizzazione degli spazi verdi e la conservazione del patrimonio culturale e naturale, comprendendo spazi municipali, residenziali, commerciali e istituzionali. ​Le comunità vengono valutate utilizzando un punteggio espresso in "fiori" determinato dal punteggio totale ottenuto: ​Da 0 a 55 % = 1 Fiore, ​Da 56 a 63 % = 2 Fiori, ​Da 64 a 72 % = 3 Fiori, ​Da 73 a 81 % = 4 Fiori, ​82 % e oltre = 5 Fiori; con quattro livelli di 5 Fiori esclusivi per l'Edizione Nazionale e Internazionale: ​5 Fiori: Da 82 a 83,9%, ​Bronzo: Da 84 a 86,9%, ​Argento: Da 87 a 89,9%, ​Oro: 90% e oltre.