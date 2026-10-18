Communities in Bloom, in Canada Costigliole d'Asti vincitore di premi e menzioni speciali

Concorso internazionale
18 Ottobre 2026 10:24:33
Il sindaco di Costigliole d'Asti ritira a Montreal i premi ricevuti al concorso Communities in Bloom
Successo di riconoscimenti per il Comune di Costigliole d'Asti al concorso internazionale Communities in Bloom, la cui cerimonia di premiazione si è svolta in questi giorni a Montréal, in Canada, alla presenza del sindaco costigliolese Enrico Cavallero. Costigliole è risultato vincitore della categoria International Challenge Small. Ha ricevuto una valutazione di 5 Fiori - Argento e una menzione speciale per "Gli Sbandieratori e Musici" durante il Simposio Nazionale/Internazionale e la Cerimonia di Premiazione 2026 tenutasi nella città di Montréal, Québec. L'altro Comune finalista in questa categoria era Logan, Ohio, USA. La comunità ha inoltre ricevuto un Premio per i Risultati Straordinari (Outstanding Achievement Award) per il Coinvolgimento della Comunità Internazionale.
Durante l'estate, giudici volontari qualificati si sono recati nelle comunità partecipanti per valutare il contributo complessivo del consiglio comunale e dei vari settori dell'amministrazione, delle industrie, delle imprese e del settore privato – compresi gli sforzi dei volontari – in base ai seguenti criteri: Aspetto della Comunità, Azione Ambientale, Conservazione del Patrimonio Culturale, Gestione degli Alberi, Paesaggio ed Esposizioni Piante e Floreali. A seguito della loro valutazione, i giudici volontari Dr.ssa Andrea Bocsi e Anthony O'Neill hanno scritto: «Seguendo la tradizionale arte della bandiera dei loro antenati, la comunità ha ampliato questa tradizione ottenendo un grande riconoscimento in tutta Europa come esibizione di primo piano. Congratulazioni a tutto il team di sviluppo e ai performers per la loro dedizione e il loro impegno verso questa tradizione duratura a Costigliole d'Asti. Il programma parla chiaro in merito alla costruzione del ricambio generazionale all'interno del progetto».
Communities in Bloom è un'organizzazione canadese no-profit basata sul volontariato e sulle partnership che utilizza un processo di valutazione competitiva a più livelli per rafforzare la comunità, il coinvolgimento e il miglioramento continuo. Questo obiettivo viene raggiunto favorendo la sostenibilità ambientale, la valorizzazione degli spazi verdi e la conservazione del patrimonio culturale e naturale, comprendendo spazi municipali, residenziali, commerciali e istituzionali. Le comunità vengono valutate utilizzando un punteggio espresso in "fiori" determinato dal punteggio totale ottenuto: Da 0 a 55 % = 1 Fiore, Da 56 a 63 % = 2 Fiori, Da 64 a 72 % = 3 Fiori, Da 73 a 81 % = 4 Fiori, 82 % e oltre = 5 Fiori; con quattro livelli di 5 Fiori esclusivi per l'Edizione Nazionale e Internazionale: 5 Fiori: Da 82 a 83,9%, Bronzo: Da 84 a 86,9%, Argento: Da 87 a 89,9%, Oro: 90% e oltre.
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