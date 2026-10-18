A Nizza Monferrato un corso gratuito per animatori d'oratorio

Vuoi diventare animatore d’oratorio? L'Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato in collaborazione con la Fondazione Don Celi, promuove una nuova edizione del corso di primo livello per animatori d’oratorio, rivolto ai giovani dai 14 ai 30 anni. Un'opportunità per acquisire nuove competenze e mettersi alla prova con un’esperienza pratica sul campo.

Il percorso formativo è gratuito e prevede tre incontri serali condotti da formatori professionisti. Gli appuntamenti si terranno venerdì 23 ottobre, 6 novembre e 20 novembre 2026, dalle 20.30 alle 23, nella sede dell’oratorio in via Oratorio 28, a Nizza Monferrato.

L’iniziativa vuole fornire ai partecipanti strumenti e competenze utili per vivere in modo consapevole il ruolo di animatore, contribuendo alle attività e ai momenti di aggregazione rivolti ai più giovani. Oltre alla formazione, il corso offrirà la possibilità di sperimentare concretamente quanto appreso attraverso un’esperienza pratica sul campo. Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Per partecipare è necessario iscriversi entro martedì 20 ottobre 2026, inquadrando il QR code presente sulla locandina dell’iniziativa. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Roberta al numero 333.16.933.45 oppure Edoardo al 320.83.243.39.

Torna anche “Presepi in mostra”

La Fondazione Don Celi rinnova l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare alla terza edizione di “Presepi in mostra”, l’iniziativa che offre a chiunque lo desideri la possibilità di condividere la propria creatività attraverso l’esposizione di un presepe durante il periodo natalizio.

La partecipazione è gratuita. Chi desidera aderire dovrà prenotare il proprio spazio espositivo entro venerdì 20 novembre 2026. Il modulo d’iscrizione è disponibile sul sito oppure può essere ritirato direttamente presso l’oratorio, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18.

Per ricevere maggiori informazioni sull’esposizione è possibile contattare il numero 333.26.315.93.