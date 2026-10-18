Ad Asti le storie di donne che hanno fatto la differenza: “Artiste, scienziate ed eroine. Storie di resilienza femminile – Voci del passato e del presente”

“Artiste, scienziate ed eroine. Storie di resilienza femminile – Voci del passato e del presente”, è l’iniziativa che APRI Asti Odv propone venerdì 23 ottobre 2026, alle 18, nella sede Auser di via Lamarmora 15 ad Asti.

L’appuntamento, all'interno del calendario del Caffè Letterario, sarà un viaggio attraverso le biografie di donne che, nonostante ostacoli, discriminazioni e pregiudizi, sono riuscite a lasciare un segno importante nel mondo dell’arte, della scienza e della cultura, contribuendo al cambiamento della società.

Al centro dell’incontro ci saranno le vicende di figure femminili straordinarie, accomunate dalla capacità di trasformare le difficoltà in occasioni di crescita e riscatto. Donne che hanno saputo affrontare le avversità con forza e determinazione, aprendo nuove strade e dimostrando come il coraggio individuale possa diventare uno strumento di cambiamento.

A dare voce a queste storie saranno direttamente i soci, i volontari e i simpatizzanti di APRI Asti. Le letture trasformeranno le testimonianze del passato in un percorso coinvolgente, capace di mettere in dialogo esperienze lontane nel tempo con le sfide della società contemporanea.

L’iniziativa si propone non soltanto come un momento culturale, ma anche come un’occasione di condivisione e sensibilizzazione. Attraverso le storie di artiste, scienziate ed eroine, il pubblico sarà invitato a riflettere sulla resilienza femminile e sulla capacità di affrontare le difficoltà senza rinunciare ai propri obiettivi.

L’evento è organizzato da APRI Asti ODV in collaborazione con AUSER Asti e con il supporto del CSVAA. L’ingresso è aperto a tutta la cittadinanza, con offerta libera.

L’appuntamento è per venerdì 23 ottobre alle 18, nella sede Auser di via Lamarmora 15 ad Asti.