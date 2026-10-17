Barbera d’Asti Wine Festival: prima tappa a Milano con degustazioni e masterclass per raccontare i vini del Monferrato

Prende ufficialmente il via il calendario di appuntamenti del Barbera Wine Festival 2026, incontri e masterclass dedicati alla promozione dei vini del Monferrato. La prima tappa è in programma domenica 18 ottobre a Milano, dalle 15 alle 19, al The Westin Palace Hotel, con un pomeriggio di degustazioni e approfondimenti rivolto a professionisti del settore, operatori Ho.Re.Ca., sommelier, giornalisti e appassionati.

L’iniziativa, promossa dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, punta a far conoscere le denominazioni tutelate attraverso il confronto diretto con le aziende produttrici e momenti di approfondimento dedicati alle caratteristiche dei vini e al territorio da cui provengono.

«Con il Barbera d’Asti Wine Festival vogliamo offrire occasioni concrete di incontro e dialogo tra i produttori e il pubblico, creando momenti di approfondimento che permettano di conoscere non solo i nostri vini, ma anche il territorio, la cultura e le persone che ogni giorno ne custodiscono l’identità», dichiara Filippo Mobrici, presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.

Per il Consorzio, Milano rappresenta una vetrina strategica per raggiungere operatori e consumatori interessati all’evoluzione della Barbera d’Asti e delle altre denominazioni del Monferrato.

Degustazioni e masterclass con AIS Lombardia

Il programma della giornata avrà come momento centrale un walk around tasting, durante il quale i partecipanti potranno incontrare direttamente i produttori e degustare una selezione di etichette rappresentative del patrimonio vitivinicolo del Monferrato.

Sono previste inoltre due masterclass, alle 15 e alle 17, realizzate in collaborazione con AIS Lombardia e condotte da Giuseppe Carrus, curatore della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso. Gli incontri saranno dedicati alle principali denominazioni del territorio, con particolare attenzione al rapporto tra sostenibilità, identità e tradizione produttiva.

I prossimi appuntamenti

Dopo Milano, il percorso del Barbera d’Asti Wine Festival proseguirà a novembre con una presenza al Merano WineFestival. Il calendario prevede inoltre un appuntamento esclusivo a Le Cattedrali Relais, con un talk dedicato alla sostenibilità accompagnato da uno show cooking dello chef Gianluca Renzi.

Le iniziative sono pensate per raccontare la Barbera d’Asti e gli altri vini del Monferrato attraverso esperienze che uniscono degustazione, approfondimento e valorizzazione del territorio.

Il progetto è all'interno di Born Sustainable, iniziativa europea che promuove modelli di sviluppo sostenibile attraverso la valorizzazione delle produzioni d’eccellenza e dei territori vocati. Il progetto coinvolge il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, il Consorzio di Tutela del Roccaverano DOP e il Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, accomunati dall’impegno verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

La partecipazione all’appuntamento milanese è gratuita, previa registrazione sul sito cliccando qui.