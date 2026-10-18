Da mercoledì ritornano gli incontri culturali della rassegna “Ricominciamo” organizzata da Auser Asti

Riprenderanno il 21 ottobre gli incontri culturali della rassegna “Ricominciamo”, organizzata da Auser Asti e giunta alla undicesima edizione.

Nove gli appuntamenti programmati che si svolgeranno nella sede dell’associazione, in via Lamarmora 15. «Come nelle precedenti edizioni – ha sottolineato Paolo Terzuolo, presidente di Auser Asti – gli incontri si terranno al mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 circa e non saranno lezioni cattedratiche ma chiacchierate informali su vari temi di attualità internazionale, storia locale, cultura e altro».

Ad aprire questa edizione sarà dunque Edoardo Angelino con la prima parte di “Turchia – Un vicino scomodo”. Dal mercoledì successivo 28 ottobre e fino a mercoledì 16 dicembre, si avvicenderanno Roberto Gerbi con “Giacomo Bove – da Maranzana ai confini del mondo”, nuovamente Edo Angelino con la seconda parte di “Turchia – Un vicino scomodo”, Armando Brignolo con “Pennellate di memoria – Identità e storia di un patrimonio che piace all’Unesco”, Gianfranco Miroglio e Marco Rosso con “Non esiste un pianeta B”, Giorgio Bricchi con “Arie e cori patriottici nelle opere giovanili di Verdi”, Valter Parigi con “Elettricità e fonti energetiche”, Roberto Gerbi con “Intelligenza artificiale (?) per principianti” e Nicoletta Fasano con “La famiglia Ottolenghi ed il suo palazzo”.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero con donazione volontaria.

Sabato 31 ottobre, invece, con partenza alle 15.00 si svolgerà una gita a Maranzana con visita al museo di Giacomo Bove, tour per ammirare i famosi fantocci posizionati a gruppi nelle vie del paese e rappresentanti antichi mestieri e, in conclusione, sosta per una degustazione alla Cantina Sociale.

«Organizzeremo poi corsi di uncinetto o per insegnare ad utilizzare al meglio il tablet e lo smartphone – ha aggiunto Paolo Terzuolo – incontri che mirano anche a favorire la socializzazione».

Per informazioni e prenotazioni: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 a 0141 091279 oppure 349 5171002.