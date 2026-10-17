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Terza età

L’Asl AT porta Communit-Action in Europa: il progetto diventa una buona pratica per l’invecchiamento attivo

Presentato a Vilnius, il programma avviato nel settembre 2025 punta su prevenzione e reti di comunità per migliorare la qualità della vita delle persone anziane

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

17 Ottobre 2026 14:34:55

L’Asl AT porta Communit-Action in Europa: il progetto diventa una buona pratica per l’invecchiamento attivo

Un momento dell’intervento ai lavori della dottoressa Francesca Aime dell'Ufficio Progetti ASL AT

Il programma dell’Asl AT entra nel confronto europeo sulle politiche per l’invecchiamento attivo. Il progetto Communit-Action, avviato dall’Azienda sanitaria astigiana nel settembre 2025, è stato presentato a Vilnius, in Lituania, durante il terzo meeting transnazionale di ACTAge, progetto europeo dedicato alla promozione della longevità in salute.

Il progetto astigiano è stata individuato come una buona pratica da condividere con i partner internazionali, grazie al suo approccio basato sulla collaborazione tra sanità, servizi sociali e risorse del territorio.

L’Asl AT ha partecipato all’incontro in qualità di stakeholder, su invito di FinPiemonte, partner italiano del progetto ACTAge. Il meeting ha visto partner e rappresentanti dei diversi territori confrontarsi su politiche innovative e buone pratiche, approfondendo in particolare le soluzioni adottate in Lituania e le possibilità di integrare i servizi sanitari, sociali e ricreativi.

A presentare Communit-Action è stata la dottoressa Francesca Aime, referente dell’Ufficio Progetti dell’Asl AT. Il programma ha offerto un contributo concreto alla discussione su come tradurre i principi dell’invecchiamento attivo in interventi capaci di coinvolgere le comunità locali, valorizzando la prevenzione e la partecipazione delle persone anziane.

Il modello europeo

Le politiche dedicate all’invecchiamento non si limitano a rispondere ai bisogni assistenziali, ma puntano a garantire diritti, pari opportunità e dignità.

Il progetto europeo si ispira al modello olandese della "Salute Positiva", che considera il benessere nella sua dimensione fisica, emotiva e sociale. La salute, secondo questa prospettiva, non coincide soltanto con l’assenza di malattie, ma comprende anche l’autonomia personale, le relazioni e la possibilità di continuare a partecipare alla vita collettiva.

L’obiettivo è costruire una rete di opportunità e servizi in grado di accompagnare le persone nella quotidianità, sostenendone l’indipendenza e contrastando il rischio di isolamento.

Tra i temi affrontati durante il meeting figurano anche la prevenzione e la sostenibilità del sistema pubblico. ACTAge approfondisce, inoltre, strumenti finanziari innovativi come il Social Outcome Contracting, un modello che lega il finanziamento degli interventi al raggiungimento di risultati sociali.

Il progetto punta a fornire ai decisori politici indicazioni concrete per sviluppare comunità più inclusive e attente alle esigenze delle persone anziane.

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