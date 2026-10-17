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Campagna nazionale

Appello al boicottaggio dei farmaci dell'azienda israeliana Teva

Stamattina la presentazione dell'iniziativa anche ad Asti, così come già diffusa in tutta Italia

Daniela Peira

Daniela Peira

17 Ottobre 2026 13:15:51

Appello al boicottaggio dei farmaci dell'azienda israeliana Teva

«Larga parte della società italiana, Asti compresa, ha espresso orrore per il genocidio perpetrato dallo stato di Israele nei confronti del popolo Palestinese e molte persone ci hanno chiesto con angoscia "ma io cosa posso fare contro questo orrore?"». E' partendo da questa situazione che gli astigiani Luisa Rasero, Michele Clemento e Mauro Ferro hanno deciso di dare una risposta pubblica invitando ad aderire alla campagna di BDS Italia (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni).

«Il senso di impotenza è grande, ma non bisogna scoraggiarsi perché qualcosa si può sempre fare - spiegano -  Anche i gesti che possono apparire piccoli hanno la loro importanza, se si diffondono. Il boicottaggio, che rientra pienamente nelle azioni della lotta nonviolenta, è tra questi. Noi chiediamo ai cittadini di non acquistare più i farmaci prodotti da TEVA, azienda farmaceutica israeliana leader mondiale dei farmaci generici. Invitiamo a richiedere alla propria farmacia prodotti equivalenti di marca diversa. TEVA è fattivamente coinvolta nelle politiche governative israeliane dunque è complice!  Chiediamo ai farmacisti e agli operatori sanitari astigiani di prendere posizione».

(Ago foto)

BDS Italia (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni

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