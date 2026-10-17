Diocesi, stasera la consegna della Croce missionaria a Don Paolo Lungo

“Uno in Cristo, uniti nella missione”. E’ questo il titolo scelto per la veglia missionaria diocesana che verrà celebrata stasera (sabato), alle 21 nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes ad Asti.

Nell’occasione il vescovo Marco Prastaro consegnerà la Croce Missionaria a don Paolo Lungo, per 13 anni parroco proprio di Nostra Signora di Lourdes, oltre che di Casabianca e Montegrosso-Cinaglio, in partenza per un’esperienza missionaria in Africa. A novembre, infatti, il sacerdote inizierà la sua missione nella parrocchia dei Santi Innocenti a Tassia, alla periferia della capitale Nairobi, dove aveva già trascorso tre settimane all'inizio dell'anno.

Le parole del vescovo Prastaro

“Potremmo essere tentati di pensare - copmmenta il vescovo Marco Prastaro - che inviare un sacerdote in un’altra Chiesa voglia dire “perdere un prete” proprio nel momento in cui ne abbiamo più bisogno e dunque non sia una cosa né opportuna né, tutto sommato, intelligente. Dobbiamo però leggere questa nuova esperienza come persone “radicate in Cristo”, riconoscendo che questo “sacrificio” ci aiuterà a concretizzare l’impegno della nostra Chiesa astigiana a non chiudersi su sé stessa e a tenere vivo il mandato missionario che Gesù ha affidato ad ogni Chiesa. Dunque, possiamo guardare a questa nuova esperienza di presenza missionaria come ad un qualcosa che, seppur avviene in un momento di grande necessità, non è un impoverimento, ma un gesto coerente con ciò che è la natura del nostro essere Chiesa e quindi anche un gesto di arricchimento. E poi, lo abbiamo sperimentato tante volte, sappiamo che Dio nella sua bontà e premura, non fa mancare nulla a chi dona con gioia e generosità”.