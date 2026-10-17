Tombino dissestato, ma anche la barriera di protezione "è ormai distrutta": in via Ticino da mesi si attende manutenzione

«Non servono grandi opere, progetti faraonici o investimenti milionari per risolvere situazioni come questa. Serve semplicemente una manutenzione ordinaria tempestiva e una maggiore attenzione alla sicurezza delle strade, anche nei quartieri». È con questa considerazione che il consigliere comunale di Ambiente Asti Mario Malandrone richiama l'attenzione del Comune su via Ticino e su una situazione che si sta trascinando da mesi nei pressi di strada Sesia. «In via Ticino da mesi c'è un tombino dissestato protetto da una barriera di plastica - spiega il consigliere - Nel frattempo si è rotta anche quella. Forse il Comune ha deciso di trasformarla in un'installazione artistica permanente».

Malandrone fa uso di una buona dose di ironia per raccontare ciò che anche i residenti, disillusi, hanno iniziato a sospettare non vedendo alcun intervento risolutivo del problema. «Sembra essere nata una nuova forma di arredo urbano: una barriera di plastica rossa, accompagnata da un cartello di pericolo, che dalla fine della primavera o dall'inizio dell'estate presidia un tombino e un tratto di asfalto dissestato. Un'installazione che, con il passare dei mesi, ha assunto un carattere sempre più permanente. Tanto che la barriera, esposta al tempo e agli urti, si è nel frattempo vistosamente deteriorata, fino a rompersi».

Per il consigliere di centrosinistra la barriera è «un'installazione permanente dedicata all'immobilismo amministrativo», ma al di là del sarcasmo, «la situazione pone un problema concreto di sicurezza stradale: la pavimentazione è deteriorata, la barriera occupa parte della carreggiata e la segnalazione provvisoria è ormai essa stessa danneggiata».

Per questo Malandrone ha predisposto un'interrogazione all'amministrazione comunale per conoscere le ragioni del mancato intervento e i tempi previsti per il ripristino definitivo. «Ci auguriamo che il Comune non voglia inaugurare ufficialmente questa nuova opera di arredo urbano, magari con tanto di taglio del nastro - conclude - Preferiremmo che venisse finalmente riparato il tombino, rimesso in sicurezza l'asfalto e rimossa la barriera. Prima che diventi un monumento alla mancata manutenzione».