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Interpellanza

Tombino dissestato, ma anche la barriera di protezione "è ormai distrutta": in via Ticino da mesi si attende manutenzione

Il consigliere comunale di Ambiente Asti, Mario Malandrone, deposita un'interpellanza al sindaco dopo le lamentele dei residenti

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

17 Ottobre 2026 09:50:32

Tombino dissestato, ma anche la barriera di protezione "è ormai distrutta": in via Ticino da mesi si attende manutenzione

Tombino dissestato, ma anche la barriera di protezione "è ormai distrutta"

«Non servono grandi opere, progetti faraonici o investimenti milionari per risolvere situazioni come questa. Serve semplicemente una manutenzione ordinaria tempestiva e una maggiore attenzione alla sicurezza delle strade, anche nei quartieri». È con questa considerazione che il consigliere comunale di Ambiente Asti Mario Malandrone richiama l'attenzione del Comune su via Ticino e su una situazione che si sta trascinando da mesi nei pressi di strada Sesia. «In via Ticino da mesi c'è un tombino dissestato protetto da una barriera di plastica - spiega il consigliere - Nel frattempo si è rotta anche quella. Forse il Comune ha deciso di trasformarla in un'installazione artistica permanente».

Malandrone fa uso di una buona dose di ironia per raccontare ciò che anche i residenti, disillusi, hanno iniziato a sospettare non vedendo alcun intervento risolutivo del problema. «Sembra essere nata una nuova forma di arredo urbano: una barriera di plastica rossa, accompagnata da un cartello di pericolo, che dalla fine della primavera o dall'inizio dell'estate presidia un tombino e un tratto di asfalto dissestato. Un'installazione che, con il passare dei mesi, ha assunto un carattere sempre più permanente. Tanto che la barriera, esposta al tempo e agli urti, si è nel frattempo vistosamente deteriorata, fino a rompersi».

Per il consigliere di centrosinistra la barriera è «un'installazione permanente dedicata all'immobilismo amministrativo», ma al di là del sarcasmo, «la situazione pone un problema concreto di sicurezza stradale: la pavimentazione è deteriorata, la barriera occupa parte della carreggiata e la segnalazione provvisoria è ormai essa stessa danneggiata».

Per questo Malandrone ha predisposto un'interrogazione all'amministrazione comunale per conoscere le ragioni del mancato intervento e i tempi previsti per il ripristino definitivo. «Ci auguriamo che il Comune non voglia inaugurare ufficialmente questa nuova opera di arredo urbano, magari con tanto di taglio del nastro - conclude - Preferiremmo che venisse finalmente riparato il tombino, rimesso in sicurezza l'asfalto e rimossa la barriera. Prima che diventi un monumento alla mancata manutenzione».

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