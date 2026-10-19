Sindaco Stroppiana: il saluto delle figlie commuove la folla al funerale

Un sindaco amato, rispettato, stimato fino all'ultimo, a quell'addio che venerdì mattina ha portato nei locali e sul piazzale della Pro loco una folla di cittadini e di altri sindaci per salutarlo e testimoniare il loro attaccamento.

Claudio Stroppiana, 77 anni, pensionato, sindaco di Cortandone e pastore evangelico, è stato salutato così: dai suoi concittadini, dai colleghi sindaci, dalla comunità evangelica presenti e commossi per la perdita di quello che, semplicemente, si può chiamare un uomo capace e perbene.

Commozione che ha raggiunto l'apice alla lettura del saluto fatta dalla figlia Emanuela a nome anche della sorella Elisa e di tutta la famiglia.

La riportiamo integrale con qualche pensiero aggiunto nella prima stesura.

«Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti così numerosi a questo ultimo saluto a papà. La vostra presenza gli rende onore e credo che sia la manifestazione più ovvia dell’impatto che ha lasciato in ognuna delle nostre vite. La prima cosa che mi viene in mente quando penso alla vita di papà è il buon nome che ha lasciato; lui si è sempre comportato in modo che il suo nome lasciasse delle porte aperte. Parlando di Claudio, era difficile parlarne male.

Non era certamente un santo, perchè aveva le sue idee e certe cose andavano bene solo se fatte a modo suo, ma noi come sue figlie non possiamo che essere riconoscenti per tutto ciò che ci ha insegnato ed ha fatto per noi.

Come sappiamo, la vita di papà, soprattutto negli ultimi 13 anni, è stata come una corsa sull’ottovolante, non per la velocità, ma per l’altezza e la profondità degli alti e bassi che ha dovuto affrontare. Nel luglio del 2013, insieme alla mamma, ebbe un grave incidente d’auto in seguito al quale la mamma non si sarebbe più ripresa per via del grave trauma cranico subito ed a lui fu dignosticato un carcinoma renale.

In attimo cambiò tutto, ma papà non si perse d’animo; unitamente alla famiglia si aggrappò alla fede confidando in un miracolo divino per il ristabilimento della mamma, ma col tempo imparò ad accettare la volontà di Dio e dovette affrontare la sua perdita a maggio del 2020, verso la fine dell’emergenza Covid.

Durante il lungo periodo di preghiera, papà disse diverse volte che il Signore lo aveva liberato dal suo senso di colpa.

Dopo la morte della mamma, che aveva accudito con il nostro aiuto e di personale esterno per 7 anni, riprese in mano la sua vita, anche se forse solo a metà: intensificò i suoi impegni amministrativi ed iniziò ad aiutare durante gli eventi della ProLoco del suo paese d’origine.

Conservò sempre la posizione di pastore della comunità evangelica sita in Baldichieri, dimostrandosi sempre dispobile ad aiutare nelle iniziative proposte dai membri: per esempio, nel caso dell’accoglienza di gruppi stranieri che desiderano fare un’esperienza di servizio in Italia, data la sua posizione di Sindaco, ha spessso facilitato i contatti con le case di riposo della zona.

Una vita piena sì di tante gioie e momenti spensierati, ma anche di tanti dispiaceri e difficoltà, ma in tutto questo papà non si è mai scoraggiato, ha continuato a lottare con la forza di un leone, anche quando le sue forze fisiche hanno iniziato ad abbandonarlo poco a poco. E lo ha fatto sempre senza lamentarsi. Alla domanda “come stai?” rispondeva “benone!”. Vedeva il bicchiere mezzo pieno e, fino a quando ne ha avuto le forze, ha continuato a mettere gli altri davanti a se stesso.

Elisa ed io crediamo che nei suoi ultimi giorni si sforzasse per noi, perchè voleva ancora in qualche modo proteggerci, il suo ultimo atto di altruismo.

Per me e per noi è un onore poter affermare che tutti qui siamo testimoni della sua fede e del suo amore per Dio: al di là delle circostanze, il Signore è stato il suo pastore (come dice il Salmo 23) e lo ha accompagnato per tutto il percorso, non solo di fede, ma in generale in tutto il suo percorso di vita. In quest’ultimo periodo della sua vita ha spesso ripetuto di aver raggiunto un’intimità con il Signore che mai prima aveva provato, aveva ancora tanti progetti, perchè la sua testa ha funzionato bene fino all’ultimo.

Uno di questi lo aveva denominato Monferrato Hills (le colline del monferrato), proprio perchè era un suo desiderio che il profumo di Dio si spargesse tra le colline del nostro Monferrato e che i loro abitanti (quindi anche noi che siamo qui oggi) potessero conoscere il Signore come lo ha conosciuto lui: come Padre, come Salvatore e come Consigliere.

La mattina in cui se n’è andato ha ancora avuto la forza di scrivere su un foglietto di carta “SE DEVO ANDARE, SONO TRANQUILLO”: sapere che oggi non soffre più e che è di nuovo insieme alla mamma alla presenza di Dio è una grande consolazione. Il vuoto che lascia è immenso, ma lo anche la sua eredità spirituale e il nostro arduo compito, nostro di figlie, ma anche nostro di comunità che è stata impattata dalla sua vita, sarà quello di portarla avanti. Ciao papà, GRAZIE per esserci stato, ora riposa e goditi la presenza di Dio insieme alla mamma. Con l’aiuto del Signore, noi faremo del nostro meglio per cercare di essere alla vostra altezza».