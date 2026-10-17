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Lavoro

Asti, nuove assunzioni in Comune: aperto il concorso per due agenti della polizia municipale

L'iniziativa rappresenta un'opportunità di inserimento lavorativo nella pubblica amministrazione locale

Redazione web

Redazione web

17 Ottobre 2026 09:23:16

Asti, nuove assunzioni in Comune: aperto il concorso per due agenti della polizia municipale

Asti, nuove assunzioni in Comune: aperto il concorso per due agenti della polizia municipale

Il Comune di Asti rafforza la dotazione organica del proprio Corpo di polizia municipale. È stato infatti indetto un nuovo concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due nuovi agenti, che entreranno a far parte dell'Area degli Istruttori.

L'iniziativa rappresenta un'opportunità di inserimento lavorativo nella pubblica amministrazione locale, destinata a incrementare la presidio e la sicurezza sul territorio cittadino. Gli interessati potranno prendere visione delle condizioni di partecipazione, delle scadenze e delle modalità di svolgimento delle prove d'esame consultando il bando completo sul sito istituzionale dell'Ente, all'interno della sezione Amministrazione trasparente.

Inoltre, tutta la documentazione utile per la presentazione delle candidature è reperibile anche sul Portale del Reclutamento inPA, la piattaforma di riferimento per l'accesso ai concorsi della Pubblica Amministrazione. L'amministrazione comunale invita tutti i potenziali candidati a consultare attentamente il bando integrale per verificare i requisiti richiesti e formalizzare la domanda secondo la procedura indicata.
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