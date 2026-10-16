Trifole, vini e i piatti della cucina locale alla Fiera nazionale del tartufo bianco a Mombercelli

Tutto pronto a Mombercelli per il tradizionale appuntamento, nella data classica del terzo fine settimana di ottobre, con la Fiera nazionale del tartufo bianco, allestita dal Comune, in collaborazione con la Pro loco Momber C'è e il contributo della Regione Piemonte, e giunta alla 45esima edizione. Una due giorni all'insegna delle grandi produzioni del territorio, dal tartufo ai vini, ai piatti tipici, messe in risalto attraverso iniziative che sanno incuriosire e appassionare.

«Siamo felici di annunciare la 45esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo, che sarà un'altra vetrina di altissima qualità del nostro territorio - sottolinea il sindaco Ivan Ferrero - Anche quest'anno sono confermate e consolidate le collaborazioni con i Consorzi del territorio. Particolarmente importante è il momento di sabato alle 17, con l'inaugurazione del nuovo polo scolastico, con asilo nido e mensa a servizio della scuola media: un'inaugurazione di grande rilievo, che aggiunge un servizio nuovo a Mombercelli. La scelta di inaugurare questi nuovi servizi in occasione dell'apertura della fiera è un modo per evidenziare l'investimento fatto e per dare il giusto rilievo al grande lavoro svolto dall'amministrazione comunale negli ultimi anni. Subito dopo, alle 18, la masterclass “La versatilità della Barbera" proporrà un confronto tra vini del territorio, mentre il format della domenica resta quello di sempre».

La rassegna prenderà il via sabato, 17 ottobre, alle 15 con la camminata “Lungo le strade del tartufo”, per raggiungere, attraverso un percorso di 6 chilometri, la “Bottiglia gigante”. Alle 17 ci si ritroverà per l'inaugurazione del nuovo micronido “Il germoglio” realizzato dal Comune, un'altra grande ricchezza per la comunità e le famiglie mombercellesi e della zona. Alle 18 appuntamento con i pregiati vini locali: nella sala consiliare di palazzo civico, in piazza Alfieri, “La versatilità della Barbera”, masterclass di Barbere del territorio in collaborazione con Ais Piemonte (info e prenotazioni: tel. 340/3698367). Alle 19,30 spazio ai grandi sapori della cucina della tradizione locale con gli stand gastronomici allestiti in piazza Unione Europea e dalle 22 si canta con la musica degli Asilo - Tributo a Vasco (concerto in tensostruttura riscaldata). A seguire “La notte fuori Nizza tartufo edition”, after dinner con Fabry Violino e cocktail party. Ospite del pomeriggio a Mombercelli sarà il Console cinese Geng Xiewei, Consigliere economico e commerciale del Consolato generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano.

La giornata di fiera

La giornata di domenica si aprirà fin dal mattino (alle 9,30) con l'avvio della 45esima Fiera nazionale del tartufo bianco, che avrà tanti ingredienti e motivi di interesse: il tradizionale e sempre atteso mercato dei prodotti enogastronomici, “La grande enoteca” sotto i portici di piazza Alfieri per degustare i vini del territorio in collaborazione con Ais Piemonte e alle 11 “Tuber Magnatum Pico”, la rassegna dedicata al “re” della manifestazione e alle eccellenze del Monferrato, tra premiazioni e show cooking. Inoltre, durante la mattinata, esibizione degli sbandieratori del rione San Martino e San Rocco, vincitori del Palio di Asti 2026, e dei Frustatori e banda musicale di Rocchetta Tanaro: e alle 12 riapriranno gli stand gastronomici. Nel pomeriggio il concorso nazionale “Splendida d'Italia”.

I grandi sapori locali

Proporranno le grandi prelibatezze della cucina del territorio la scuola alberghiera di Agliano Terme e Asti, le Pro loco di Mombercelli, Castello di Annone e Montaldo Scarampi e l'Arcano in tour di Nizza Monferrato. Tantissime le specialità da gustare, dall'antica tartrà ai guanciotti di maiale brasati alla Barbera con la polenta, all'agnolotto quadro piemontese alle due carni, le friciule, la trippa con fagioli e patate, la zuppa di ceci, il flan di cardo gobbo di Nizza; e tra i dolci il bunet, morbido di nocciola con crema al Moscato d'Asti, il gelato al tartufo.