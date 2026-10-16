Dopo 8 mesi la direttrice sanitaria Caimi lascia Asti

Barbara Caimi lascia l’incarico di direttore sanitario dell’ASL AT per assumere la direzione del Distretto di Monza. La decisione nasce esclusivamente da esigenze di carattere familiare, precisano dall'Asl.

Arrivata ad Asti il primo marzo di quest’anno, dopo l’esperienza alla direzione sociosanitaria dell’ATS di Bergamo, Caimi ha contribuito in maniera decisa al lavoro della Direzione strategica e all’avvio di progetti per rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio e migliorare l’appropriatezza delle cure.

«Ho sin da subito vissuto l’arrivo in una provincia così prestigiosa come Asti con grande entusiasmo, trovando nella Direzione strategica guidata da Giovanni Gorgoni professionalità di grandissimo spessore. Asti ha ravvivato in me l’entusiasmo per il lavoro di squadra che avevo smarrito – dichiara Barbara Caimi- sono stati mesi sfidanti, intensi e proficui, ma il lavoro portato a termine con il team di colleghi e professionisti con cui ho collaborato, ha dato i suoi risultati».

Tra le attività avviate, Caimi richiama il percorso per l’ottimizzazione delle prescrizioni farmaceutiche: «È un progetto di cui vado particolarmente fiera, costruito attraverso nuove modalità di confronto tra ospedale e territorio, medici specialisti e medici di medicina generale, farmacia ospedaliera e territoriale. Un lavoro virtuoso che porterà benefici diretti ai pazienti e, contestualmente, una riduzione della spesa non necessaria».

«Nella stessa direzione si colloca il progetto avviato con la rete delle 40 RSA attive sul territorio, con un’attenzione particolare alla qualità dell’assistenza, alla gestione dei farmaci e all’appropriatezza delle cure – prosegue –. Altrettanto rilevante è l’accordo di quadrante impostato con le ASL e le aziende ospedaliere di Alessandria per la riduzione delle liste d’attesa, che verrà presentato a brevissimo. Sono certa che i tavoli di lavoro avviati porteranno presto risultati concreti sui livelli di assistenza nel territorio. Lascio l’incarico ad Asti unicamente per rispondere a primarie esigenze familiari: sono soprattutto una mamma ed ho bisogno di stare più vicina ai miei quattro figli, tutti in età scolare».

Il direttore generale Giovanni Gorgoni aggiunge: «Comprendiamo e rispettiamo pienamente la scelta di Barbara Caimi, dettata esclusivamente dalla necessità di avvicinarsi alla famiglia. La dottoressa Caimi si è inserita con efficacia e tempestività nelle strategie aziendali in corsa e in questi mesi ha portato alla Direzione strategica competenza, energia e una grande capacità di lavorare insieme, contribuendo a costruire un confronto proficuo tra professionisti e servizi. La ringrazio per il lavoro svolto e per il contributo umano e professionale che ha dato alla nostra azienda. I percorsi avviati proseguiranno con le équipe coinvolte, per tradursi in benefici concreti per i cittadini. A Barbara rivolgo, a nome dell’ASL AT, i migliori auguri per il nuovo incarico e un pronto ritorno a ruoli strategici».

L'Asl AT ha già avviato il percorso per individuare un nuovo direttore sanitario.