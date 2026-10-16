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Fino a questa sera

L’auto distrutta nella strage di Capaci è ad Asti: la Quarto Savona 15 esposta in piazza Libertà fino a questa sera [Video]

È stata inaugurata questa mattina la teca che custodisce ciò che resta dell’auto di scorta del giudice Giovanni Falcone, presenti le autorità cittadine e Tina Montinaro, vedova dell’agente Antonio Montinaro

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

16 Ottobre 2026 10:00:35

L’auto distrutta nella strage di Capaci è ad Asti: la Quarto Savona 15 esposta in piazza Libertà fino a questa sera [Video]

Inaugurata questa mattina, in piazza Libertà, la teca della Quarto Savona 15, l’auto di scorta del giudice Giovanni Falcone devastata dall’esplosione nella strage di Capaci del 23 maggio 1992, sarà esposta fino a questa sera.

Ciò che resta della vettura blindata è diventato negli anni un simbolo della lotta alla criminalità organizzata e del sacrificio degli uomini dello Stato. Nell’attentato persero la vita il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

Ad accompagnare la Quarto Savona 15 ad Asti è Tina Montinaro, vedova di Antonio, che da anni incontra studenti e cittadini per mantenere viva la memoria delle vittime della mafia e promuovere i valori della legalità, della responsabilità e dell’impegno civile.

L’iniziativa, intitolata Dal sangue versato al sangue donato, è organizzata dalla Prefettura di Asti in collaborazione con l’associazione DonatoriNati Piemonte della Polizia di Stato. Il progetto unisce il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato a un gesto concreto di solidarietà: la donazione del sangue.

Per tutta la mattinata, sempre in piazza Libertà, sono presenti anche i volontari Avis, a disposizione di chi desidera informarsi sulla donazione, con screening dedicati ai potenziali nuovi donatori.

Dopo l’inaugurazione della teca, il programma prevede un momento di confronto nell’Auditorium della Banca di Asti, dove Tina Montinaro incontrerà gli studenti e le autorità presenti.

La Quarto Savona 15 resterà dunque in piazza Libertà fino a questa sera.

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