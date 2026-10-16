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Politica

Futuro Nazionale, ad Asti si dimette il coordinatore cittadino Nicolò Garnarolo

Aveva ottenuto l'incarico questa estate: «Nessuno terremoto politico, ma lascio per motivazioni personali»

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

16 Ottobre 2026 09:52:32

Futuro Nazionale Iannotta e Nicolò Garnarolo

Da sinistra Nicolò Garnarolo e Michele Iannotta

A poco meno di due mesi dall'ufficializzazione dell'incarico come coordinatore cittadino di Asti di Futuro Nazionale, Nicolò Garnarolo ha deciso di rassegnare le dimissioni. La scelta, come spiegato dallo stesso Garnarolo al nostro giornale, «è stata presa per motivazioni personali e non perché ci siano stati problemi con Futuro Nazionale».

La decisione di rassegnare le dimissioni è stata ufficializzata giovedì mattina. «Preciso che non c'è stato nessun terremoto politico e non è successo nulla di straordinario; c'è solo la mia scelta di interrompere la collaborazione, ma senza alcun attrito» ha aggiunto Garnarolo.

In attesa che venga identificato il nuovo coordinatore cittadino, la gestione di Futuro Nazionale ad Asti è affidata al coordinatore provinciale Michele Iannotta che aveva ottenuto l'ufficializzazione dell'incarico a metà agosto.

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