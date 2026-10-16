Cooperazione tra Asti e Coubalan, si rilancia un nuovo progetto per l'inclusione di giovani e donne

Si è conclusa nei giorni scorsi la visita ad Asti della delegazione del Comune senegalese di Coubalan, che si trova in Bassa Casamance, guidata dal sindaco e dal vicesindaco. L'iniziativa, avviata con l'arrivo degli amministratori africani il 23 settembre, ha celebrato il ventennale della cooperazione internazionale nata nel 2006 tra le due comunità. Nel corso dell'incontro si sono tenuti i saluti istituzionali in municipio da parte degli assessori Eleonora Zollo e Giovanni Boccia e una conferenza stampa nella sede del Cpia 1 alla quale hanno preso parte l'associazione dei senegalesi di Asti (Aisap) e varie aziende agricole del territorio.

In tale contesto, il Comitato Pavia Asti Senegal Onlus (Cpas) ha presentato la richiesta di adesione al progetto intitolato “Coubalan Lab - Rafforzamento integrato del Centro Servizi per il Lavoro ‘Mariangela Cotto’ di Coubalan per l’inclusione di giovani e donne”. L'iniziativa mirava a cogliere l'opportunità offerta da un bando della Regione Piemonte, con scadenza a fine settembre, una misura che avrebbe consentito di potenziare il Centro Servizi della cittadina senegalese senza alcun costo o onere economico per il Comune di Asti.

Il Centro Servizi per il Lavoro di Coubalan intitolato a Mariangela Cotto

La struttura di Coubalan, infatti, è intitolata alla memoria di Mariangela Cotto, figura della politica astigiana che da assessora regionale aveva promosso la legge piemontese sulla cooperazione decentrata e sostenuto personalmente diversi interventi nella zona. Nonostante i formali solleciti inviati sia dall'associazione Cpas sia dagli stessi amministratori di Coubalan, l'amministrazione comunale ha tuttavia espresso parere negativo, decidendo di non aderire al bando. «Purtroppo, sindaco e giunta del Comune di Asti, hanno deciso di non aderire al bando di Regione, pur sollecitati da Cpas e Comune di Coubalan - spiega il referente astigiano del Cpas Cesare Quaglia - Cpas cercherà comunque attraverso altri finanziatori il sostegno per il Centro Servizi».

Per cercare di realizzare il progetto, il Cpas ha deciso di rivolgersi a cittadini, aziende e gruppi del territorio disposti a contribuire attraverso campagne di crowdfunding o segnalazioni di donatori e contributi. Tutte le informazioni per poter contribuire all'iniziativa del Comitato o per prendere contatto con i referenti sono disponibili sul sito https://cpas.it