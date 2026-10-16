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Opera Pia Tellini

"Io una volta ero": commovente video degli anziani che si presentano alla città che li ha conosciuti per i loro mestieri

Iniziativa curata dall'animatrice sociale Simona Marco per restituire memoria, dignità e ruolo degli ospiti della struttura

Daniela Peira

Daniela Peira

16 Ottobre 2026 11:46:16

"Io una volta ero": commovente video degli anziani che si presentano alla città che li ha conosciuti per i loro mestieri

E' un video che commuove ma fa anche sorridere, soprattutto quando si riconosce la sarta, il meccanico, la negoziante, l'impiegato di banca che per anni abbiamo incontrato ma di cui abbiamo perso le tracce una volta diventato anziano.

L'idea e la realizzazione è a cura di Simona Marco, animatrice sociale all'Opera Pia Tellini di Asti, che ha voluto rendere omaggio alla vita di lavoro e di sacrifici degli ospiti della struttura.

Davanti alla telecamera, i nonnini e le nonnine hanno raccontato il mestiere di una vita: sarta, operaio, contadino, cameriere, casalinga.
 «Non è solo un video - spiega l'animatrice sociale - far raccontare il proprio mestiere significa restituire alla persona il suo ruolo, la sua storia, la sua dignità. È un lavoro sulla memoria, sull'autostima e sulla relazione, che ci permette di conoscere davvero chi abbiamo davanti.
Un'attività semplice che diventa strumento di cura. Dai racconti emersi nasceranno le prossime attività animative, per continuare a valorizzare la storia di vita di ogni ospite.
Perché ogni persona è prima di tutto la sua storia e noi vogliamo ricordarla».

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