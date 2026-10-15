Cortandone dà l'addio al suo storico sindaco

Che Claudio Stroppiana, 77 anni, fosse un sindaco amato dai suoi cittadini era chiaro dal risultato delle ultime quattro elezioni amministrative in cui era sempre stato riconfermato: quasi vent'anni da primo cittadino con un passaggio, prima, come consigliere comunale. Dalle parole commosse del suo vice, Alberto Pelissetti, che lo ha definito un secondo padre, a quella insolita dichiarazione che lo stesso Stroppiana fece ad uno dei suoi insediamenti come sindaco alla convocazione del primo consiglio comunale: «Io mi impegnerò e farò tutto il possibile per guidare il paese di Cortandone secondo le leggi e i regolamenti vigenti, ma sempre con una mano sulla Bibbia, perché questa è una comunità di persone e come tali meritano di essere seguite». Un pastore della Chiesa evangelica della vicina sede di Baldichieri ma anche un pastore dei suoi concittadini ai quali ha dedicato una grande parte del suo tempo sia quando ancora lavorava e ancor di più da quando era andato in pensione.

Viene descritto come un uomo profondamente buono e disponibile, sempre orientato verso l'aiuto e la composizione bonaria di ogni eventuale conflitto in paese, ma allo stesso tempo deciso e determinato nel prendere decisioni e far valere giustizia ed equità.

Lo sapevano bene i suoi concittadini ma anche i suoi colleghi sindaci, che vedevano in lui un punto di riferimento in questo approccio molto umano alla guida dei paesi piccoli in cui conta saper ascoltare e comprendere le ragioni di tutti.

Per questo motivo la piccola chiesa evangelica di Baldichieri non avrebbe mai potuto contenere tutti coloro che domani mattina, venerdì 16 ottobre, alle 8,45, hanno manifestato il desiderio di essere presenti per dargli l'addio, compresi i tanti sindaci della zona e una rappresentanza istituzionale della Provincia di Asti.

Stroppiana, malato da tempo, aveva espresso un solo desiderio circa la celebrazione del suo funerale: quello di un ultimo saluto al suo amatissimo Cortandone, paese di origine, fosse anche solo con un passaggio del carro funebre in piazza. La sua famiglia ha accolto la sua volontà scegliendo di celebrare in paese le esequie, con la disponibilità dei locali e del piazzale della Pro loco.

Domani Cortandone vestirà il lutto cittadino per quel sindaco che, come si legge nel manifesto dell'amministrazione comunale, sarà ricordato con stima e gratitudine per l'impegno civico e la dedizione al servizio della comunità.

Claudio Stroppiana lascia le figlie Emanuela con Hilton ed Elisa con Francesco; i nipoti Norah e Liam; le sorelle Giuliana e Sara con le rispettive famiglie.