Le Palestre della Memoria conquistano ad Asti e in provincia: 850 iscritti e 250 volontari in 17 Comuni

Un modo per allenare la memoria, stimolare la creatività e coltivare nuove relazioni. Le Palestre della Memoria dell’Asl AT, sono un progetto avviato nel maggio 2025 che, in poco più di un anno, ha superato le aspettative, coinvolgendo centinaia di anziani e una rete sempre più ampia di volontari. La seconda stagione conta già 850 iscritti e 250 volontari formati, con 24 Palestre attive o in fase di inaugurazione in 17 Comuni dell’Astigiano.

La rete in continua crescita

Le Palestre della Memoria sono presenti, o in fase di avvio, ad Asti, Agliano Terme, Bubbio, Calliano Monferrato, Canelli, Castagnole delle Lanze, Castello d’Annone, Cisterna d’Asti, Cocconato, Grana, Montegrosso, Montemagno, Piovà Massaia, Refrancore, Revigliasco, Rocca d’Arazzo e Villafranca d’Asti.

Nel capoluogo astigiano, a fine ottobre, è prevista l’apertura della quarta Palestra, promossa dall’associazione Confartigianato Asti, che ha messo a disposizione i propri locali nel centro storico, rendendoli accessibili alla cittadinanza. Anche Canelli ha appena inaugurato la sua quarta struttura, mentre le altre iniziative sono distribuite su tutto il territorio provinciale, da Cisterna d’Asti a Bubbio, da Cocconato a Calliano Monferrato.

Una diffusione che dimostra l’interesse suscitato dal progetto e la capacità di coinvolgere amministrazioni locali, associazioni e cittadini in un percorso di prevenzione e socializzazione.

Come funzionano le Palestre della Memoria

Gli incontri sono pensati per gli over 65 e propongono attività semplici per stimolare diverse abilità. Durante le due ore trascorse insieme, i partecipanti lavorano sulla memoria, sulla capacità di concentrazione e sul linguaggio ma senza rinunciare al divertimento.

Il programma comprende anche ginnastica dolce da seduti e laboratori creativi, dai quali sono nati oggetti come ventagli estivi, statuine per il presepe e quaderni dei ricordi.

Uno dei momenti più apprezzati è la condivisione delle esperienze personali. Raccontare episodi della giovinezza, sfogliare fotografie, recuperare aneddoti e ricostruire frammenti della propria storia.

«Si parla di uomini e donne che superano quasi sempre gli ottant’anni e non di rado i 90, con una mente vivace e con un forte desiderio di socializzazione», osserva la psicologa Simona Rabino, coordinatrice del gruppo di progetto.

L’iniziativa fa capo al Dipartimento di Cure Comunitarie dell’Asl AT e coinvolge, oltre agli psicologi, i medici del Distretto, il servizio di Promozione della Salute e gli Infermieri di Famiglia e di Comunità, coordinati dalla Direzione delle Professioni Sanitarie.

Il successo delle Palestre della Memoria si fonda anche sull’impegno dei volontari, figure fondamentali per organizzare e gestire le attività. A settembre sono state formate altre 120 persone e sono già arrivate nuove richieste per l’attivazione di corsi.

Per dare valore all’esperienza maturata nei diversi Comuni, l’Asl AT intende inoltre creare un gruppo di studio insieme ai volontari per individuare le buone pratiche sperimentate nelle varie realtà e raccoglierle in una banca dati.

Dall’Astigiano al Brasile: il progetto guarda oltre

L’esperienza delle Palestre della Memoria ha attirato l’attenzione anche di altre realtà sanitarie italiane. L’équipe dell’Asl AT è stata chiamata a formare nuovi operatori dell’Asl Cuneo 2 e dell’Azienda sanitaria dell’Ogliastra, in Sardegna.

A novembre è inoltre previsto un corso online rivolto a Rede Geronto, la Rete internazionale di ricerca in Gerontologia e Sistemi di assistenza all’invecchiamento con sede in Brasile.

Collaborazione già avviata nel 2025, negli ultimi mesi ha favorito uno scambio di esperienze tra Asti, le università e le istituzioni sanitarie brasiliane. A gennaio è atteso all’Asl AT un nuovo gruppo di studenti universitari per un periodo di formazione.

Communit-Action

Le Palestre della Memoria sono uno dei cinque pilastri del programma Communit-Action, promosso dalla direzione strategica dell’Asl AT per favorire l’invecchiamento sano e attivo. Accanto a questa iniziativa, il programma comprende Gruppi di Cammino, Attività Fisica Adattata, Ambulatori di Comunità ed Educaring.

L’intero progetto è oggetto di uno studio scientifico osservazionale condotto con l’Università di Torino, finalizzato a valutare la capacità delle iniziative di raggiungere la popolazione di riferimento, consolidarsi nel tempo e produrre effetti positivi sul benessere, sull’accessibilità dei servizi e sulla risposta ai bisogni di salute della comunità.

«Tra le ultime evidenze scientifiche di rilievo si segnala che il 45% delle demenze si potrebbe evitare con interventi di prevenzione primaria, di supporto sensoriale (udito e vista) e di inclusione sociale», sottolinea il direttore generale dell’Asl AT, Giovanni Gorgoni.

«Le Palestre della Memoria dimostrano come la prevenzione possa partire anche da gesti semplici: stare insieme, condividere ricordi, mantenere attiva la mente e coltivare relazioni», afferma Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte.

«Il successo di questo progetto racconta una sanità che sa uscire dalle strutture tradizionali e diventare parte della vita quotidiana delle persone. Promuovere un invecchiamento sano e attivo significa anche contrastare la solitudine e valorizzare il ruolo degli anziani nelle nostre comunità», aggiunge Riboldi, ringraziando l’Asl AT, i professionisti, i volontari e le amministrazioni locali che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.