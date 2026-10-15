Da Moncalvo all’Europa: il trionfo delle “preghiere dipinte” di Orsola Caccia

Una delle tre preziose nature morte di Orsola Maddalena Caccia custodite al Museo Civico di Moncalvo ha spiccato il volo verso la capitale norvegese, approdando nelle sale del prestigioso “Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design” di Oslo, il più grande museo della Scandinavia. L'opera è protagonista della grande rassegna internazionale intitolata W̶o̶m̶a̶n̶ Painter. La cancellatura di woman vuole superare la distinzione di genere, riconoscendo queste figure prima di tutto come artiste professioniste, colte e affermate.

Frutto della collaborazione tra l’Associazione A.l.e.r.a.mo. Onlus, il Museo Civico di Moncalvo e la Galleria Borghese, il progetto espositivo rimarrà aperto a Oslo fino al 7 febbraio 2027, prima di trasferirsi a Roma, dove sarà accolto proprio nelle sale della Galleria Borghese.

Come ha sottolineato la presidente di A.l.e.r.a.mo., Maria Rita Mottola, l’iniziativa intende dare voce a una stagione storica cruciale, compresa fra il 1550 e il 1650, quando molte donne intrapresero carriere professionali di primo piano in un universo artistico allora dominato dagli uomini. In questo panorama di pioniere, la figura di Orsola trova la sua ideale collocazione accanto a maestre del calibro di Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Michaelina Wautier, Giovanna Garzoni, Judith Leyster e Margaretha de Heer. A sintetizzare la cifra più intima della sua produzione è il professor Alberto Cottino, direttore scientifico del museo moncalvese e curatore della scheda di catalogo, che definisce le nature morte dell'artista «vere e proprie preghiere dipinte». Le altre due opere della collezione civica torneranno a essere ammirabili dal pubblico non appena il Museo di Moncalvo potrà riaprire.

Mentre Oslo celebra la pittura barocca al femminile, un secondo e vivace capitolo dedicato all'eredità cacciana prende vita in Piemonte, in occasione della Fiera Internazionale del Tartufo di Alba. Negli spazi della Chiesa di San Giuseppe, dal 24 ottobre al 22 novembre, la mostra “Il barocco incontra l'arte contemporanea. L'origine: il sacro tra padre e figlia” rende omaggio al 350° anniversario della morte di Orsola Maddalena Caccia, ricorrenza che cade a un anno di distanza dal quarto centenario della scomparsa del padre, il pittore Guglielmo Caccia.

Il centro culturale San Giuseppe ad Alba

Per l'occasione, A.l.e.r.a.mo. ha invitato gli autori del progetto Arte Narrata a interpretare il legame sacro e artistico tra padre e figlia. Ne è nata una narrazione visiva composita, ricca di registri — a tratti provocatoria, talora dolcemente delicata, intensa e complessa — affidata a diciannove artisti provenienti dall'Italia e dall'estero, con presenze da Cina, Serbia e Polonia. Spaziando tra pittura, scultura, incisione, installazione e fotografia, creativi come Roberto Gianinetti, Susanna Doccioli, Silvia Sala, Marzena Lukaszuk, Stefano Bressani, Chen Li, Giulia Rasino, Labar, Anna Vinzi, Filippo Pinsoglio, Ombretta Saulat, Carlo Mazzetti, Anna Maria Jurewicz, Letizia Tueros Huancahuari, Laura Mazzeri, Concetto Fusillo, Milica Lilic, Chiara Mazzeri e Marco Ferreri hanno intessuto un dialogo vivo con la memoria storica.

Tra il respiro cosmopolita del Nord Europa e la tradizione piemontese reinterpretata nel presente, l'opera di Orsola Caccia dimostra come la devozione del Seicento continui a parlare con sorprendente attualità.