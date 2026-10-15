Vuoi lasciare il tuo segno ad Asti? Cercasi 25 giovani e cittadini per il progetto Asti Slow Change

Si può cambiare l’aspetto della nostra città, sensibilizzare sui temi ambientali e coinvolgere attivamente chi la vive ogni giorno?

Dopo uno scambio di idee su questi temi, è nato Asti Slow Change, il nuovo progetto di Asti Slow Fashion ODV che punta a trasformare uno spazio pubblico di Asti attraverso la realizzazione collettiva di un murales ecologico. Per farlo, l’associazione cerca 25 persone disposte a mettersi in gioco, condividere idee e contribuire concretamente al cambiamento del territorio.

Le candidature sono aperte fino alle 23.59 di domenica 15 novembre 2026. La partecipazione è gratuita e il progetto si rivolge sia agli studenti delle scuole superiori sia alla cittadinanza, con l’obiettivo di costruire un gruppo eterogeneo e capace di confrontarsi su ambiente e rigenerazione urbana.

Asti Slow Change: il progetto

Sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Club Silencio ETS nel programma di Break the Loop, il bando spin-off di SparkZ dedicato alla Generazione Zeta di Asti e Biella, il progetto si sviluppa attorno al motto «Cambiamo aria».

L’iniziativa nasce per offrire ai partecipanti l’opportunità di diventare protagonisti di un percorso che non si limiterà alla realizzazione di un’opera artistica, ma li coinvolgerà nelle decisioni che riguardano gli spazi urbani e il loro futuro.

Asti Slow Fashion ODV selezionerà 20 studenti e studentesse delle scuole superiori di Asti e 5 persone appartenenti alla cittadinanza, senza limiti di età. Tra queste ultime potranno esserci anche studenti universitari. Non è indispensabile essere residenti ad Asti: è sufficiente frequentare quotidianamente la città e avere voglia di contribuire attivamente al suo cambiamento.

Un murales con vernice antismog: se partecipi scegli tu

Il centro del progetto sarà la progettazione e la realizzazione di un murales ecologico in uno spazio pubblico della nostra città. Una delle caratteristiche principali dell’iniziativa è che saranno proprio i partecipanti a decidere dove realizzare l’opera, quale messaggio trasmettere e quale aspetto darle.

Il percorso inizierà i primi di dicembre 2026 e proseguirà fino a giugno 2027. Sono previsti sette incontri: il primo dedicato alla conoscenza reciproca e altri tre incontri tematici su ambiente, città e sulle persone che la abitano. Attraverso laboratori, una camminata urbana e momenti di co-progettazione, il gruppo potrà confrontarsi e scegliere insieme lo spazio pubblico di Asti da riqualificare.

Alla fase di progettazione seguiranno quattro incontri dedicati alla realizzazione del murales, che utilizzerà Airlite, una pittura in grado di contribuire alla riduzione di alcuni inquinanti atmosferici. L’obiettivo è unire espressione artistica, attenzione all’ambiente e valorizzazione degli spazi urbani, dando vita a un’opera che lasci un messaggio concreto nella città.

La conclusione del progetto è prevista per giugno 2027, con l’inaugurazione del murales e un evento aperto a tutti.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario compilare il modulo online entro le 23.59 di domenica 15 novembre 2026.

Il modulo è disponibile a questo link: clicca qui.

La selezione terrà conto soprattutto della motivazione delle persone candidate e della volontà di costruire un gruppo il più possibile eterogeneo, prestando attenzione all’equilibrio di genere e alla rappresentanza dei diversi percorsi scolastici. Le persone selezionate saranno contattate entro la fine di novembre.