Cosa fare nel weekend ad Asti e in provincia

Un fine settimana di musica, enogastronomia, sport, cultura e tradizioni. Sabato 17 e domenica 18 ottobre scopri tutti gli appuntamenti in programma nel Monferrato con numerosi appuntamenti, offrendo occasioni per scoprire il territorio attraverso concerti, sagre di paese, degustazioni, passeggiate e manifestazioni storiche. Ecco gli eventi principali in calendario.

ASTI - “È cultura”

Ad Asti, Palazzo Mazzetti aderisce all’iniziativa nazionale È cultura, offrendo la possibilità di partecipare gratuitamente a visite guidate.

Le visite sono previste alle 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18. Un’occasione per scoprire gli ambienti del palazzo e il patrimonio storico e artistico cittadino.

ASTI - Visite alla sede della Cassa di Risparmio di Asti

Sabato visite guidate alla sede della Cassa di Risparmio di Asti in piazza Libertà.

Dalle 10 alle 19, sarà possibile visitare gratuitamente e con una guida il palazzo, che custodisce una ricca collezione artistica con opere di grandi nomi e artisti legati al territorio

CALOSSO - Fiera del Rapulè

Un percorso enogastronomico tra cantine, cortili e scorci caratteristici, dove assaggiare le specialità della tradizione accompagnate dai vini DOC e DOCG dei produttori dell’associazione Crota ’d Calos.

Per sabato 17 ottobre l’appuntamento è dalle 17.30 a mezzanotte, mentre domenica 18 la fiera sarà aperta dalle 11 alle 17. L’accesso è libero e non è necessario prenotare in anticipo.

Per gli assaggi si utilizza il Crotin, la moneta ufficiale della manifestazione, con valore di un euro, acquistabile nei punti dedicati e spendibile per piatti, degustazioni e prodotti. Per raggiungere il centro sono previste navette dai parcheggi di Piana del Salto e San Bovo. Una buona occasione per trascorrere qualche ora tra buon cibo, vino e atmosfere autunnali.

MOMBERCELLI - Fiera nazionale del Tartufo Bianco

La 45ª edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco dedica due giornate, alle eccellenze gastronomiche del territorio.

Il programma di sabato prende il via alle 15 in piazza Alfieri con la camminata Lungo le strade del Tartufo, un percorso di circa sei chilometri alla scoperta del paesaggio locale e della Bottiglia Gigante. Alle 18 è prevista una masterclass dedicata alla versatilità della Barbera, in collaborazione con AIS Piemonte. Dalle 19.30 aprono gli stand gastronomici in piazza Unione Europea, mentre la serata prosegue con musica dal vivo e intrattenimento.

Domenica la fiera entra nel vivo dalle 9.30 con il mercato dei prodotti enogastronomici e le degustazioni di vini locali. In programma anche esibizioni degli sbandieratori, musica, show cooking e appuntamenti dedicati al Tuber magnatum Pico.

Durante il weekend sarà possibile assaggiare piatti tipici preparati dalle Pro Loco e dalla Scuola Alberghiera di Agliano Terme e Asti: tra le proposte figurano agnolotti, friciùla, battuta di Fassona, cardo gobbo, robiole e gelato al tartufo.

MONCALVO - Fiera Nazionale del Tartufo

72ª edizione della Fiera Nazionale del Tartufo, Piazza Carlo Alberto e il centro cittadino ospiteranno il mercato dei tartufi e dei prodotti tipici, insieme a un mercatino dell’artigianato locale e agli stand gastronomici.

La manifestazione propone anche iniziative collaterali, tra cui momenti dedicati alla cucina, passeggiate e visite culturali al Museo Civico e alle opere di Guglielmo Caccia, conosciuto come il Moncalvo.

Sono inoltre previsti bus navetta gratuiti dai parcheggi.

MOTTA DI COSTIGLIOLE - Sapori d'autunno

A Motta, frazione di Costigliole d’Asti, prosegue Sapori d’Autunno, dopo il primo fine settimana dedicato alla bagna cauda, il secondo appuntamento è incentrato sul fritto misto alla piemontese. Sabato a pranzo e domenica a cena.

MIGLIANDOLO (frazione di Portacomaro) - Tutta Polenta

Sabato sera è in programma una cena dedicata alla polenta e ai sapori autunnali.

L’appuntamento per le 20, propone un menu con antipasto, polenta accompagnata da funghi, cinghiale e concia, oltre a dolce e caffè.

Il costo indicato è di 25 euro per gli adulti e 10 euro per il menu bambini. I posti sono limitati e la prenotazione era richiesta entro il 15 ottobre: prima di recarsi sul posto è quindi opportuno verificare con gli organizzatori se ci siano ancora disponibilità.

CALLIANO - Paglio Ragliante

Tre giorni di festa, musica, tradizioni e divertimento attendono Calliano Monferrato per il ritorno del Paglio Ragliante, manifestazione nata nel 1969 come parodia goliardica del Palio di Asti.

Il momento più atteso è in programma domenica 18 ottobre. Alle 14 è prevista la sfilata storica in costume medievale, accompagnata dalla banda musicale e dagli sbandieratori; alle 16, nello Sferisterio comunale di piazza Campo del Palio, si svolgerà la corsa degli asini che vede sfidarsi i dieci rioni del paese.

Il programma comprende anche iniziative per i più piccoli. Sabato pomeriggio, nel cortile della Pro Loco, sono previste attività, giochi, musica e merenda con L’Asino vola. La sera, alle 20, spazio alla cena propiziatoria su prenotazione, seguita da DJ Drummer.

NIZZA MONFERRATO - Mercatino dell’Antiquariato Nicese

Per gli appassionati di oggetti d’epoca, collezionismo e modernariato, domenica Nizza Monferrato ospita il tradizionale Mercatino dell’Antiquariato Nicese.

Tra piazza Garibaldi e l’area del Foro Boario sarà possibile curiosare tra bancarelle di mobili, stampe, oggetti da collezione, vinili e curiosità vintage.