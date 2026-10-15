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Politica

Il candidato sindaco Marco Goria svela tutti i candidati della sua lista civica

Ecco chi sono i ventitrè aspiranti consiglieri scelti tra professionisti, insegnanti e studenti

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

15 Ottobre 2026 09:44:46

Il candidato sindaco Marco Goria

Marco Goria, candidato sindaco di Asti

Il candidato sindaco di Asti, Marco Goria, ha completato la lista civica di centro 'Marco Goria Sindaco - Insieme per crescere', ufficializzando i nomi dei candidati consiglieri comunali che ancora mancavano all'appello dopo la presentazione iniziale della sua candidatura.

A presentarsi con Goria per un seggio in Consiglio comunale sono: Roberto Migliasso (impiegato), Abdelali Aboutaieb (chimico), Antonio Bellicoso (veterano e imprenditore), Maurizio Bertolino (impiegato), Elena Borgo (attuario), Andrea Brignolo (veterinario), Matteo Buttaci (imprenditore), Fulvia Capello (arredatrice), Michele Carelli (studente), Massimo Cassano (segretario comunale), Umberto Cinquegrana (consulente finanziario), Luigi Di Gioia (bancario), Idrissa Gueye (magazziniere), Hilton Kennedy (insegnante), Flavia Marga (studentessa), Andrea Mifsud (avvocato), Simone Moiso (insegnante), Paolo Musso (imprenditore commerciale), Federica Oddone (farmacista e artista), Paola Prunotto (insegnante e tecnico sportivo), Silvia Ricossa (bancaria), Valentina Sindilaru (presidente dell'associazione Comunità Romena di Asti) e Klaudio Troshani (tabaccaio).

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