In corso Alba cede la strada: Ambiente Asti chiede un intervento urgente per la messa in sicurezza

Un cedimento della pavimentazione stradale lungo corso Alba, alle porte di Asti e in prossimità dell'incrocio con via del Chiosso, sta destando preoccupazione per la sicurezza della viabilità cittadina. Il buco si è formato al margine della carreggiata e la banchina, provocando il distacco dell'asfalto, profonde spaccature e la perdita del materiale sottostante lungo un'arteria percorsa ogni giorno da numerosi automobilisti. Il deterioramento appare esteso e fa temere un coinvolgimento non solo della superficie, ma anche della fondazione e del sottofondo della strada.

La situazione rappresenta un pericolo soprattutto per chi si sposta su due ruote, come ciclisti e motociclisti, o per i veicoli che transitano in prossimità del ciglio stradale. Attualmente l'area è delimitata da una barriera mobile in plastica e da un segnale temporaneo visibilmente inclinato, misure considerate da molti non del tutto adeguate a proteggere gli utenti della strada Inoltre, le diffuse fessurazioni nella pavimentazione sollevano il timore di ulteriori cedimenti, specialmente in caso di piogge intense o al passaggio di mezzi pesanti.

Alla luce di quanto successo, il consigliere comunale Mario Malandrone della lista Ambiente Asti ha depositato un'interrogazione ufficiale rivolta al sindaco e all'assessore ai Lavori Pubblici. Nella sua segnalazione, il consigliere evidenzia che la sicurezza viaria deve costituire una priorità dell'amministrazione e che una semplice asfaltatura superficiale rischia di rivelarsi inutile laddove le cause del fenomeno risiedano in infiltrazioni d'acqua, problemi di drenaggio o cedimenti strutturali del sottofondo.

Attraverso l'interpellanza, Malandrone chiede all'amministrazione di chiarire innanzitutto la competenza manutentiva del tratto stradale, se sia in capo al Comune o alla Provincia, e di verificare da quanto tempo gli uffici comunali siano al corrente del problema. L'interrogazione sollecita interventi di messa in sicurezza immediati e un'analisi tecnica approfondita per individuare l'origine esatta del dissesto, accertando l'eventuale coinvolgimento di sottoservizi e la necessità di un vero e proprio progetto di consolidamento. Vengono infine sollevati interrogativi sui tempi di ripristino, sulle risorse economiche disponibili e sull'opportunità di estendere i controlli al resto della via per prevenire nuovi cedimenti.