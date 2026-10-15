Elisoccorso H24 al Cardinal Massaia di Asti, iniziano i lavori per la nuova elisuperficie dell'ospedale

Lunedì 19 ottobre prenderanno il via i lavori di adeguamento dell'elisuperficie presso l'Ospedale Cardinal Massaia di Asti. L'intervento rientra nel piano regionale promosso da Azienda Zero Piemonte e finanziato attraverso i Fondi Fsc per il potenziamento della rete di soccorso sanitario. L'obiettivo fondamentale è l'adeguamento dell'infrastruttura agli standard stabiliti dall'Enac per consentire l'operatività dei voli sia nelle ore diurne sia in quelle notturne, garantendo una copertura H24.

Attualmente l’infrastruttura può essere utilizzata esclusivamente per il prelievo di pazienti che necessitano di un trasferimento verso altre strutture ospedaliere (primary pick-up). Con il completamento dell'opera, l'infrastruttura potrà accogliere anche l'arrivo diretto dei pazienti soccorsi sul territorio dal servizio regionale di elisoccorso. Questo cambio di operatività assicurerà una maggiore tempestività nei soccorsi e una risposta più efficace alle emergenze sanitarie locali.

L'elisuperficie di corso Pertini, a poche centinaia di metri dall'ospedale Massaia

L’elisuperficie, situata a ridosso di corso Pertini, era stata realizzata nel 2018 dall’attuale amministrazione comunale: una piattaforma su tappeto erboso, recintata e dotata di illuminazione e irrigazione, con un investimento complessivo di 200.000 euro. La sua costruzione aveva permesso di sostituire i precedenti siti di atterraggio, dal campo da calcio di via Gerbi fino al parco Divisione Acqui.

L'apertura del cantiere giunge al termine di un percorso di concertazione durato diversi mesi tra l'Asl AT, il Comune e gli enti regionali. Salvo complicazioni legate alle condizioni meteorologiche, la durata degli interventi è stimata in circa due o tre mesi.

L'infrastruttura di Asti fa parte del primo lotto di interventi della Regione Piemonte, che include anche i lavori all'Ospedale San Luigi di Orbassano e la costruzione della nuova elisuperficie di San Maurizio Canavese a servizio dell'Ospedale di Ciriè. Un secondo lotto, attualmente in fase di progettazione e valutazione, coinvolgerà successivamente altre strutture del territorio regionale. L'iniziativa intende consolidare l'intera rete piemontese dell'emergenza-urgenza, rendendo gli ospedali facilmente accessibili anche per i trasporti ad alta criticità nelle ore notturne.