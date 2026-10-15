Sabato 17 torna il "Dona la Spesa" nel supermercato Coop di Asti

L'iniziativa di Nova Coop "Dona la Spesa" fa tappa ad Asti questo sabato, 17 ottobre. La giornata di raccolta organizzata dalla Cooperativa, in collaborazione con le associazioni e le realtà non profit locali, coinvolgerà 63 punti vendita in Piemonte e alta Lombardia.

Durante la giornata, aiutati dai volontari della Caritas di Asti, nella sede della Coop di Asti in via Monti 2, soci e clienti potranno contribuire con una donazione di prodotti destinati alle persone e alle famiglie che attraversano un periodo di difficoltà economica.

Un impegno che non si ferma

L'iniziativa di ottobre è parte del programma con cui Nova Coop sostiene le organizzazioni impegnate quotidianamente nel contrasto alla povertà e nella distribuzione di aiuti a chi ne ha bisogno.

Insieme alle giornate di raccolta straordinarie, l’impegno di Nova Coop continua durante tutto l’anno attraverso i cestoni per la raccolta presenti all’ingresso di numerosi supermercati e ipermercati, che consentono ai Soci e ai clienti di donare liberamente prodotti destinati alle attività delle associazioni.

Anche tramite il progetto “Buon Fine” di Nova Coop, viene recuperato in modo sistematico prodotti alimentari e non alimentari ritirati dai banchi e dagli scaffali ancora perfettamente integri dal punto di vista igienico e nutrizionale, ma che non possono più

essere venduti nei circuiti commerciali tradizionali. Attraverso quest’ultima attività, nel 2025, Nova Coop ha donato a enti no profit beni per un valore commerciale di oltre 11 milioni di euro, pari a 1 milione e novecentomila pasti offerti gratuitamente.

I risultati dell’edizione di Dona la Spesa registrati lo scorso anno testimoniano la partecipazione dei territori: la raccolta alimentare di ottobre 2025 aveva coinvolto 55 associazioni e circa 550 volontari, permettendo di raccogliere 52 tonnellate di prodotti, per un valore economico equivalente di circa 156 mila euro.

Un risultato possibile grazie alla collaborazione tra Cooperativa, volontariato locale e cittadini, insieme per offrire un sostegno concreto alle comunità.

Cosa si può donare

Durante la giornata, sarà possibile consegnare i prodotti ai volontari presenti nei punti vendita aderenti. Tra i beni più utili rientrano gli alimenti a lunga conservazione, come: pasta, riso, olio, pomodori pelati, carne e tonno in scatola, legumi, farina, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte a lunga conservazione, cereali e merendine. Potranno essere donati anche alimenti per la prima infanzia, pannolini, prodotti per l’igiene personale e articoli per la pulizia della casa.

Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali di Nova Coop, dichiara: «Con “Dona la Spesa” rinnoviamo un appuntamento importante per sostenere le associazioni del territorio, contribuendo a rifornirle di prodotti alimentari a lunga conservazione, come pasta, riso, olio e legumi, indispensabili per preparare pacchi alimentari e rispondere alle necessità delle persone assistite. Si tratta di

beni fondamentali, che non sempre sono facili da reperire in quantità adeguate e che consentono alle organizzazioni di programmare con maggiore continuità il proprio sostegno. La raccolta è anche un’occasione per coinvolgere direttamente Soci, clienti e volontari in un gesto di solidarietà concreto e condiviso, rafforzando la collaborazione tra Nova Coop e le realtà non profit che ogni giorno operano nelle nostre comunità».