Il bosco che non si vede: a Frinco la tartufaia diventa accessibile

Un bosco si può conoscere anche senza guardarlo. Si può seguire il profumo della terra, riconoscere le diverse consistenze con le mani, ascoltare i rumori della natura e affidarsi al fiuto di un cane per arrivare là dove si nasconde un tartufo. È da questa idea che nasce a Frinco la Tartufaia Accessibile, un progetto dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani (Anti) che punta a rendere la cerca e l’esperienza del bosco accessibili anche alle persone con disabilità.

L’iniziativa è il frutto del percorso di crescita di un’associazione nata vent’anni fa. «All’inizio eravamo un piccolo gruppo – racconta il presidente nazionale di Anti, Riccardo Germani –. Piano piano siamo cresciuti, aggregando le realtà regionali fino a raggiungere circa 2.000 soci in tutta Italia».

Sabato 24 ottobre, dalle 10, l’area lungo la SP122 aprirà le porte al pubblico per un Open Day dedicato alla natura e all’inclusione. Nei quattro ettari della tartufaia, dove cresce il pregiato Tuber magnatum Pico, il tartufo bianco, i volontari arrivati da diverse regioni stanno lavorando per realizzare uno spazio sempre più accessibile.

Al centro della giornata ci sarà la presentazione de “Il Bosco che non si vede”, un itinerario sensoriale pensato per persone non vedenti e ipovedenti. «È un percorso sviluppato a stretto contatto con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – spiega Germani –. La parte guidata con la corda si estende per oltre duecento metri ed è già stata testata insieme a loro. A questa si aggiungono i sentieri da percorrere accanto al tartufaio e al cane, per vivere un’immersione nella natura».

L’accessibilità della tartufaia non si limita alla disabilità visiva. «Parteciperanno anche persone in carrozzina elettrica, come lo scorso anno – aggiunge il presidente –. Tra loro c’è un assiduo frequentatore che sta completando il percorso per ottenere il patentino da tartufaio».

Il programma prevede alle 10.30 una dimostrazione pratica di cerca del tartufo con esperti e cani addestrati, seguita alle 11.30 da un aperitivo-rinfresco a base di tartufo, offerto all’interno della tartufaia. Per chi lo desidera, la giornata potrà proseguire con un pranzo tipico piemontese in una struttura accessibile di Frinco.

Uno sguardo è rivolto anche alla cura e al futuro dell’area, con il lancio dell’iniziativa “Adotta un albero”. «Abbiamo già le prime piante adottate, con cartelli dedicati a singoli cittadini, associazioni e aziende sostenitrici – conclude Germani –. Questo sostegno concreto ci permette di mantenere, curare e perfezionare la tartufaia giorno dopo giorno».