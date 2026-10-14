Moncalvo celebra il Tartufo tra sapori, tradizione e nuove esperienze

Il profumo del tartufo bianco torna ad animare le vie e le piazze di Moncalvo, dove la tradizione incontra nuove forme di promozione del territorio. La Fiera Nazionale del Tartufo raggiunge la sua 72ª edizione e si prepara ad accogliere i visitatori nelle domeniche del 18 e 25 ottobre, con un appuntamento speciale sabato 24, alla vigilia della giornata conclusiva. Tre occasioni per scoprire le eccellenze enogastronomiche del Monferrato, tra prodotti locali, artigianato, degustazioni e iniziative dedicate a chi vuole conoscere più da vicino il patrimonio delle colline.

Fiera Tartufo a Moncalvo. Foto Riccardo Cornaglia

Il cuore della manifestazione sarà come sempre piazza Carlo Alberto, dove dall’alba al tramonto si concentreranno gli espositori con tartufi, funghi, vini, formaggi, salumi, miele e dolci, accanto alle proposte di artisti e hobbisti. Il centro storico farà da cornice alla festa con le botteghe aperte e le visite alle chiese cittadine, che custodiscono opere pittoriche di pregio, mentre non mancheranno le opportunità per esplorare il territorio attraverso camminate, visite aziendali e attività legate alla ricerca del tartufo.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è la Mostra-Concorso, che nelle due domeniche di Fiera permetterà a trifolau e commercianti di presentare i propri esemplari alla giuria. Le iscrizioni saranno aperte dalle 9 alle 11.30 sotto gli Antichi Portici, nei pressi del grande murales dedicato all’artista Mario Pavese. Le premiazioni sono previste intorno alle 12.30: il 18 ottobre sarà assegnato il Tartufo d’Oro, mentre il 25 toccherà allo Zappino d’Argento.

Valutazione tartufi a Moncalvo - foto Riccardo Cornaglia

La cucina avrà un ruolo da protagonista anche negli show cooking, entrambi in programma alle 14.30 nelle due domeniche. Il 18 ottobre lo chef Emanuele Anastasi, del ristorante I Cedri di Villa Pattono a Costigliole d’Asti, presenterà il piatto vegetariano Cardo, cavolfiore, aglio nero e nocciola, accompagnato dal tartufo bianco. La sua proposta nasce dalla collaborazione con giovani produttori del territorio, di cui intende valorizzare il lavoro attraverso ingredienti e sapori.

Chef Emanuele Anastasi

Il 25 ottobre sarà invece la volta di Gabriele Boffa, chef due stelle Michelin della Locanda Enrico Bartolini al Relais Sant’Uffizio di Penango. Per la sua seconda partecipazione alla Fiera proporrà una rilettura del tartrà, il tradizionale budino salato piemontese, servito con salsa al parmigiano, tuorlo marinato e aceto, in una preparazione che unisce la memoria gastronomica locale a una sensibilità contemporanea.

Chef Gabriele Boffa

Per chi desidera passare dalla degustazione alla tavola, sarà aperta nelle tre giornate, a partire dalle 11, anche l’area ristoro “Trifola e Bicer, dal bosco alla tavola”, allestita in piazza Antico Castello. In menu agnolotti, carne cruda, uova al tegamino, panini con salame crudo e crostoni al formaggio, con la possibilità di aggiungere lamelle di tartufo nero a diversi piatti.

Tra le novità dell'edizione 2026 spicca la “Monferrato Immersive Experience”, postazione che permetterà di scoprire il paesaggio attraverso video immersivi, realtà virtuale e visori di ultima generazione. Un viaggio virtuale ad alta quota, gratuito e accessibile direttamente da piazza Carlo Alberto, pensato per offrire un nuovo sguardo sulle colline e su Moncalvo. Viene confermata anche l'estensione al sabato, introdotta negli ultimi anni, insieme all'area ristoro più ampia e agli show cooking domenicali.

Monferrato Immersive Experience - Cred. Monferrato Immersive

Il programma comprende inoltre musica e animazione: domenica 18 ottobre, dalle 15.30, suoneranno i Marciapé Street Band, mentre alle 11 è previsto il Country Show della scuola Hobby Dance Center di Castagnone di Pontestura. Sabato 24, dalle 16, spazio alla B-Side Party Band; domenica 25, dalle 15.30, alla Street Band La Curva.

Musica in Fiera a Moncalvo - Cred. Riccardo Cornaglia

La Fiera sarà anche un'occasione per conoscere il Monferrato fuori dai confini del centro cittadino. Sono previste visite ad aziende del territorio, tra cui la distilleria Mazzetti d'Altavilla, esperienze di cerca del tartufo organizzate dall'Associazione Tartufai delle Terre Aleramiche e camminate guidate da Luca Manzan, dedicate ai colori autunnali e al foliage. Per chi vuole anticipare l'atmosfera della manifestazione, sabato 17 ottobre alle 21 il Teatro Comunale ospiterà “La stagion dij Garofo”, spettacolo della Compagnia Incontri di San Sebastiano Po nell'ambito della rassegna di teatro in lingua piemontese.

A riassumere lo spirito dell'iniziativa è Edoardo Pochintesta, presidente della commissione organizzatrice, che sottolinea la volontà di mantenere un equilibrio tra gli appuntamenti storici e le novità, per rendere la manifestazione capace di parlare a un pubblico ampio. Il lavoro organizzativo, spiega, comincia già a gennaio e coinvolge membri e collaboratori impegnati nella preparazione di un evento che continua a rinnovarsi.

Anche per il sindaco Diego Musumeci la Fiera rappresenta un tassello importante nella promozione turistica della città e del territorio. Accanto alle giornate clou, il programma punta infatti a valorizzare ristoranti, aziende e opportunità di visita durante tutto il periodo autunnale, favorendo una permanenza più lunga dei turisti in Monferrato.

Per agevolare l'arrivo del pubblico saranno disponibili parcheggi gratuiti agli ingressi della città, nell'area della Cantina Sette Colli in strada Casale, agli impianti sportivi Umberto Micco in via Goria e nel piazzale della stazione. Da qui partiranno navette gratuite verso la Fiera e per il ritorno. Gli spazi espositivi saranno allestiti sotto strutture coperte, consentendo lo svolgimento della manifestazione anche in caso di maltempo.

Il programma completo è consultabile sul sito www.fieradeltartufodimoncalvo.it e sui canali social ufficiali della manifestazione.